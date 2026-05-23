 పెళ్లయ్యాక సినిమాలకు దూరం.. విడాకుల తర్వాత రీఎంట్రీ | Actress Bhama Birthday: Marriage, Divorce, Re Entry | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలుగులో ఒకే ఒక్క సినిమా.. ఈ హీరోయిన్‌ అసలు పేరేంటంటే?

May 23 2026 3:37 PM | Updated on May 23 2026 3:43 PM

Actress Bhama Birthday: Marriage, Divorce, Re Entry

బుల్లితెర నుంచి వెండితెరకు ప్రయాణం సాగించినవారిలో హీరోయిన్‌ భామ ఒకరు. ఈమె అసలు పేరు రేఖిత ఆర్‌.కురుప్‌. నేడు (మే 23న) ఆమె పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా తన గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

టీవీ నుంచి వెండితెరపైకి..
కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లాలో పుట్టి పెరిగింది భామ. డిగ్రీ వరకు చదువుకున్న ఈ బ్యూటీ మొదట బుల్లితెరపై మెరిసింది. సూర్య టీవీ ఛానల్‌లో తాళి అనే ప్రోగ్రామ్‌కు వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించింది. తర్వాత ఓ ఆల్బమ్‌లోనూ యాక్ట్‌ చేసింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో మలయాళ దర్శకుడు లోహితదాస్‌ ఆమెను చూశాడు. నివేద్యం సినిమాతో భామను కథానాయికగా పరిచయం చేశాడు. 

తెలుగులోనూ..
ఫస్ట్‌ సినిమా క్లిక్‌ అవడంతో భామకు ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి. మలయాళంలో వరుస సినిమాలు చేసుకుంటూ పోయింది. అదే సమయంలో ఎల్లం అవన్‌ సేయల్‌ ద్వారా తమిళంలో, మొదలశాలతో కన్నడలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తెలుగులో మంచివాడు (2011) అనే ఒకే ఒక్క చిత్రంలో నటించింది. తనలో మంచి సింగర్‌ కూడా దాగుంది.

సింగిల్‌ మదర్‌గా..
2020లో వ్యాపారవేత్త అరుణ్‌ జగదీశ్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. వివాహం తర్వాత సినిమాలు పక్కనపెట్టేసింది. ఇంతలోనే ఈ జంటకు కూతురు గౌరి పుట్టింది. దంపతుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో భర్తతో విడిపోయినట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం భామ సింగిల్‌ పేరెంట్‌గా కూతురిని పోషిస్తోంది. గతేడాది (2025) సుమతి వలవు చిత్రంతో సినీ ఇండస్ట్రీలో రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

చదవండి: భర్తతో కలిసి ట్రోఫీ గెలిచిన వాసంతి

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 2

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
photo 4

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Lella Appi Reddy Serious Comments On CM Chandrababu 1
Video_icon

విజయ్ ను చూసి నేర్చుకో... ఇంకెంతకాలం డబ్బా మాటలు చెప్తావ్?
Prof Ramachandraiah Sensational Comments On CM Chandrababu New House 2
Video_icon

ఎవడబ్బ సొమ్మని ఇల్లు కట్టుకున్నావ్..? అది రైతుల భూమి!
Chandrababu Conspiracies And Murder Allegations 3
Video_icon

చేతికి మట్టి అంటకుండా.. నరికి నరికి.. నారా వారి అసలు రంగు!
Union Minister Ram Mohan Naidu Not Followed Chandrababu Cabinet Decision 4
Video_icon

పేరుకే నో వెహికల్ డే.. భారీ కాన్వాయ్ తో మంత్రుల చక్కర్లు
Attack On Advocate Khaja Moinuddin In Masab Tank Hyderabad 5
Video_icon

పక్కా ప్లాన్ తో న్యాయవాది హత్య

Advertisement
 