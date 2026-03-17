మొగులు.. గుబులు

Mar 17 2026 8:23 AM | Updated on Mar 17 2026 8:23 AM

భ యపెడుతున్న అకాల వర్షాలు

వాతావరణ మార్పులతో రైతుల్లో కలవరం

పాలు పోసుకునే దశలో వరిచేలు

దుబ్బాక: రైతుల పరిస్థితి ముందు నుయ్యి.. వెనుక గొయ్యిలా మారింది. 20 రోజుల క్రితం గాలివాన, వడగళ్ల బీభత్సంతో జిల్లాలో పెద్దఎత్తున పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఈదెబ్బ నుంచి ఇంకా కోలుకోకముందే మళ్లీ వాతావరణంలో మార్పులు అన్నదాతలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈనెల 20 వరకు గాలివానతో కూడిన భారీ వర్షాలు, వడగళ్లు పడతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సోమవారం వడగళ్ల వాన కురిసింది. వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జిల్లాలో 60 శాతానికి పైగా వరి పంటలు పాలు పోసుకునే దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గాలివాన, వడగళ్లు పడితే తీవ్ర నష్టం వాటిళ్లే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో మల్లన్నసాగర్‌, రంగనాయకసాగర్‌, కొండపోచమ్మ సాగర్‌ జలశయాల్లో సంవృద్ధిగా నీరు ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున రైతులు వరి సాగు చేశారు. రైతులు రూ. లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలు వేసుకోగా, తీరా చేతికొచ్చే దశలో ప్రకృతి ఆగం జేస్తుండడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ హల్దీ వేడుక.. (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఘనంగా నమన్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. మెరిసిన భారత క్రికెటర్లు (ఫోటోలు)
photo 4

OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)
photo 5

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)

Video

View all
Massive Fire Accident in Falaknuma 1
Video_icon

Hyd: ఫలక్ నుమాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Indian LPG carrier crosses Strait of Hormuz, LPG Tanker Shivalik Reaches Gujarat Mundra Port 2
Video_icon

గుడ్ న్యూస్.. భారత్‌కు LPG గ్యాస్ నౌక.. గ్యాస్ కొరత ఉండదు..
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is Alive 3
Video_icon

నెతన్యాహు చనిపోయాడా!? నిజమవుతున్న అనుమానాలు... కానీ..AI వీడియోతో

BJP Madhavi Latha Sensational Comments on TTD Laddu 4
Video_icon

తిరుమల లడ్డూ బాగాలేదు.. బీజేపీ మాధవి లతా సంచలన వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Congratulates Nandini Sidda Reddy on Sahitya Akademi Award 5
Video_icon

ప్రముఖ కవి, రచయిత నందిని సిధారెడ్డికి YS జగన్ అభినందలు
