 మల్లన్న సేవలో శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధిపతి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మల్లన్న సేవలో శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధిపతి

May 9 2026 9:49 AM | Updated on May 9 2026 9:49 AM

శ్రీశైలంటెంపుల్‌: శ్రీశైల శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామిఅమ్మవార్లను శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధిపతి చెన్నసిద్దరామ పండితారాధ్య శివాచార్య మహాస్వామి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించుకున్నారు. గురువారం మల్లన్న దర్శనార్థం విచ్చేసిన పీఠాధిపతికి ఆలయ రాజగోపురం వద్ద దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి ఎం.శ్రీనివాసరావు, ప్రధానార్చకులు శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధిపతికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పీఠాధిపతి మల్లికార్జున స్వామికి రుద్రాభిషేకం, భ్రమరాంబాదేవికి కుంకుమార్చన తదితర ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఉన్న ఆశీర్వచన మండపంలో పీఠాధిపతి గౌరవార్థం అర్చకులు, వేదపండితులు వేదగోష్టి నిర్వహించారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 2

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్‌ క్లియర్‌.. టీవీకే సంబరాలు (ఫొటోలు)

photo 5

డైరెక్టర్ మెహర్ రమేశ్ కుమార్తె నిశ్చితార్థం,సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Good News For Gold Lovers Gold Prices Drop 1
Video_icon

బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఛాన్స్.. ఒక్కసారిగా పడిపోయిన ధరలు
Telangana High Court Big Shock To Ashu Reddy 2
Video_icon

అషురెడ్డికి హైకోర్టు బిగ్ షాక్.. ఏ క్షణమైనా అరెస్ట్
Ka Paul Strong Warning To Tamilnadu Governor 3
Video_icon

రెండు సీట్ల కోసం ఇంతకు తెగిస్తావా.. విజయ్ కు నేనున్నా
Tamil Nadu Politics Looks Like Daily TV Serial Episode 4
Video_icon

సీరియల్ ఎపిసోడ్స్ మాదిరి పాలిటిక్స్..! తమిళ రాజకీయాల్లో బిగ్ ట్విస్ట్
VCK Four Demands Before TVK Vijay 5
Video_icon

VCK ఓకే అంటే నేడే దళపతి ప్రమాణం!
Advertisement
 