 జిల్లాస్థాయి షూటింగ్‌బాల్‌ ఎంపికలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జిల్లాస్థాయి షూటింగ్‌బాల్‌ ఎంపికలు

Oct 9 2026 2:20 AM | Updated on Oct 9 2026 2:20 AM

స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌: విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని, క్రీడల ద్వారా దేహదారుఢ్యంతో పాటు మానసిక ఉల్లాసం కల్గుతుందని మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ రాధాకృష్ణ అన్నారు. డివిజన్‌కేంద్రంలో షూటింగ్‌బాల్‌ జూనియర్‌ బాల, బాలికల జిల్లాస్థాయి ఎంపిక పోటీలు గురువారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కమిషనర్‌ మాట్లాడారు..క్రీడలతో స్నేహభావం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందుతాయన్నారు. షూటింగ్‌బాల్‌ అసోసియేషన్‌ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అన్నెపు కుమార్‌ మాట్లాడుతూ.. ఎంపిక పోటీలకు బాలురు 60 మంది, బాలికలు 40 మంది వచ్చారని, వారిలో క్రీడాప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేశామన్నారు. జిల్లాస్థాయిలో ఎంపికై న వారు ఈనెల 10 నుంచి 12వ తేదీవరకు మెదక్‌ జిల్లా తూఫ్రాన్‌లో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని తెలి పారు. అసోసియేషన్‌ జిల్లా చైర్మన్‌ గద్దె అనీల్‌కుమార్‌, ఉపాధ్యక్షులు దేవ్‌సింగ్‌, సాంబరాజు, పీడీలు రవీందర్‌, అశోక్‌, సాంబన్న, రాజు, నరేశ్‌, రేణుక, మహాలక్ష్మీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణబాలి మూవీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ మూమెంట్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 3

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 4

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 