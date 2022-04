అమేజింగ్‌ స్టంట్‌! నువ్వు గ్రేట్‌ స్వామీ! ఫిదా అయిన ఎలన్‌ మస్క్‌

Man put his hand in molten metal without Injured: ఇంతవరకు ఎన్నో రకాల వైరల్‌ వీడియోలు చూశాం. కానీ ఈ వీడియో చూస్తే మాత్రం వామ్మో అని కచ్చితంగా అంటారు. ఎందుకంటే అంతలా ఉంటుంది ఆ ఫీట్‌. ఆ అమేజింగ్‌ స్టంట్‌ చూసి టెస్లా దిగ్గజం ఎలన్‌ మస్క్‌ సైతం స్ఫందించారు.

వివరాల్లోకెళ్తే...ఒక వ్యక్తి కరిగిన ద్రవ లోహం అత్యంత వేడిగా ఉంటుంది. అలాంటి లోహ ద్రవాల వద్ద పనిచేసేవాళ్లు సైతం ఆ ఉష్టోగ్రతను తట్టుకోలేరు. అలాంటిది ఆ వ్యక్తి ఏకంగా కరిగిన ద్రవ లోహంలో నేరుగా చేయి పెట్టి తీశాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి చేతి మీద గాయం గానీ కందినట్లు గానీ లేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌ తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. మొదట్లో నెటిజన్లు ఇది ఫేక్‌ వీడియో అనుకున్నారు గానీ ఇది ఒరిజనల్‌ స్టంటేనని తేలింది.

ఈ వీడియోని చూసిన టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌.. వావ్‌ అద్భుతం అతనికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు అని అన్నారు. అంతేకాదు ఎవరు ఇలాంటి స్టంట్‌లు చేయవద్దని సోషల్‌ మీడియాలో ట్విట్‌ చేశారు కూడా. అయితే ఈ స్టంట్‌ని లైడెన్‌ఫ్రాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తారు. దీని ప్రభావం వల్ల నీటి బిందువులు తక్షణమే ఆవిరైపోకుండా, అత్యంత వేడిగా ఉండే హాబ్‌పై నృత్యం చేస్తాయి. అంతేకాదు ఆ మనిషి చేయికి గాయం కాకపోవడానికి కారణం అతని చర్మం ఉపరితలం మీద నీరు వేగంగా ఆవిరైపోతోందని, శక్తిమంతమైన తాత్కలిక నీటి ఆవిరి అతని చర్మాన్ని రక్షింస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

A really dramatic example of the Leidenfrost effect

the moisture on his skin boils instantly, forming a layer of steam that insulates for a very short time, a temporary barrier between this person and the molten metal pic.twitter.com/USwGCRlj5Q

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 29, 2022