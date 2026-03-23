 భయపడి వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్‌ : ఇరాన్‌ కౌంటర్‌ | Trump has backed down as President pauses strikes says Iran
భయపడి వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్‌ : ఇరాన్‌ కౌంటర్‌

Mar 23 2026 5:28 PM | Updated on Mar 23 2026 6:15 PM

Trump has backed down as President pauses strikes says Iran

ఇరాన్‌పై దాడులకు అయిదు రోజుల తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించడంపై ఇరాన్‌ స్పందించింది. ఇంధన వసతులపై దాడులు, చర్చలు అంటూ ట్రంప్‌ ప్రకటనపై  ఇరాన్‌ సంచలన  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.  ట్రంప్ తాజా పోస్ట్‌పై స్పందిస్తూ, ఇరాన్ ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడుతుందనే భయంతోనే ట్రంప్‌ వెనక్కి తగ్గారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది.

టెహ్రాన్ గట్టి హెచ్చరికల నేపథ్యంలోనే  ఇరాన్‌ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేసే ప్రణాళికల నుండి  డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారని కాబూల్‌లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది.మరోవైపు అసలు అమెరికా ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని  ఇరాన్‌ ప్రకటించడం గమనార్హం. ఇటీవలి అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల అనంతరం, తమ విదేశాంగ మంత్రి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రితో ఫోన్‌లో మాట్లాడారని, ఈ సందర్భంగా మారుతున్న ప్రాంతీయ పరిస్థితి మరియు సమన్వయంపై చర్చించారని రష్యా తెలిపింది.

మధ్యప్రాచ్యంలో మన శత్రుత్వానికి సంపూర్ణ పరిష్కారం కోసం గత రెండు రోజులుగా  అమెరికా, ఇరాన్ దేశం మధ్య చాలా మంచి, ఫలవంతమైన సంభాషణలు జరిగాయని, చర్చలు ముగిసేవారు దాడులుండవని ట్రూత్ సోషల్‌లో చేసిన ఒకపోస్ట్‌లో ట్రంప్ ప్రకటించారు. 

ఇదీ చదవండి: చమురు, గ్యాస్‌ సమస్యలపై ప్రధాని మోదీ కీలక హామీ

కాగా ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్‌పై, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్తంగా భీకర దాడులను  ప్రారంభించాయి. మిస్పైళ్లతో విరుచుకు పడింది. ఈ దాడుల్లో అప్పటి ఇరాన్‌  సుప్రీం అయతుల్లా ఖమేనీ, అతని కుటుంబంలో చాలామంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. దీంతో ఇరాన్‌ తీవ్ర ప్రతిఘటనకు దిగింది. అలా గత 24 రోజులుగా  భీకర యుద్ధం సాగుతోంది. ఇంతలో మూసివేసిన హర్మోజ్‌ జలసంధిని 48 గంటల్లోగా తెరవాలని ఇరాన్‌కు డెడ్‌లెన్‌ విధించారు ట్రంప్‌. ఈగడువు మంగళవారం ఉదయంతో ముగియనుంది. ఇంతలోనే యుద్దానికి విరామం ప్రకటించడం దిగ్బ్రాంతి రేపింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
విజయవాడ : సమ్మోహనం.. ఆంధ్ర నాట్యం (ఫొటోలు)
శర్వానంద్ 'బైకర్' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)
మోడర్న్‌ లెహంగాలో ముద్దమందారంలా మిల్కీబ్యూటీ.. (ఫోటోలు)

Varudu Kalyani Strong Comments On Chandrababu And BR Naidu 1
మొత్తం బరితెగించి పోయారు.. తిరుపతి ప్రతిష్టను చంద్రబాబు మంట కలిపారు..
Stock Market Analyst Sundhar Rami Reddy Explains Gold And Silver Price Fall 2
కుప్ప కూలుతున్న బంగారం ధరలు.. భవిష్యత్లో బంగారం లక్షకు పడిపోనుందా..?
Four Jewish Ambulances Set On Fire In London 3
లండన్ లో దారుణం.. ముసుగు ధరించి యూదుల అంబులెన్స్ లకు నిప్పు
Ambati Rambabu Complaint On CI Venkateswarlu And Pemmasani Chandrasekhar 4
నా రెండు కాళ్లు విడదీసి.. మిస్టర్ పెమ్మసాని.. గుర్తుపెట్టుకో..

Prabhas Collaborates With Young Directors 5
మళ్ళీ ట్రాక్ తప్పుతోన్న ప్రభాస్..
Advertisement
 