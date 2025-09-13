రష్యాలో మళ్లీ భారీ భూకంపం

మాస్కో: రష్యాలో మరోసారి భూమి కంపించింది. కామ్చాట్కా ప్రాంతానికి తూర్పు తీరంలో భూకంపం చోటుచేసుకుంది. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రత 7.1గా నమోదు అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని జర్మన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ జియోసైన్సెస్ వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు తెలిపింది. సునామీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇక, ఇటీవల ఇదే ప్రాంతంలో 8.8 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. నాడు భూమి కంపించిన సమయంలో స్వల్పంగా సునామీ వచ్చింది. తాజా భూకంపం నేపథ్యంలో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
BREAKING 🚨: Magnitude 7.7 earthquake just struck off the coast of Russia.
This is the same location as the magnitude 8.8 earthquake that struck in July, triggering Pacific-wide tsunami warnings.
Closely monitoring for tsunami potential. pic.twitter.com/pqlmJyWvYp
