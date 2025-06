‘నోబెల్‌ శాంతి’కి నామినేట్‌ చేద్దామనుకుంటే.. ఇలా చేశారేంటి?

కరాచీ: ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులకు దిగడాన్ని పాకిస్తాన్‌ ఖండించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన తర్వాతే రోజే ఇరాన్‌పై అగ్రరాజ్యం దాడులకు దిగడాన్ని పాకిస్తాన్‌ వ్యతిరేకించింది. నోబెల్‌ శాంతి పురస్కరానికి డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అన్ని విధాలా అర్హుడేనని పాక్‌ ప్రకటించిన రోజు వ్యవధిలోనే.. ఇరాన్‌పై బాంబుల వర్షం కురిపించిన అమెరికా వైఖరిని పాక్‌ తప్పుబట్టింది. ఈ మేరకు ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు పాక్‌ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రకటన ద్వారా స్పష్టం చేసింది. ఇది ఎంతమాత్రం సమంజసం కాదని ‘ఎక్స్‌’ లో పేర్కొంది పాక్‌ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ.

🔊PR No.1️⃣8️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



Pakistan Condemns the US Attacks on the Nuclear Facilities of the Islamic Republic of Iran.



🔗⬇️https://t.co/2qpo27WzVQ pic.twitter.com/ugtFomQ5HO

— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2025