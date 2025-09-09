నేపాల్‌ అధ్యక్ష భవనానికి నిప్పు.. ప్రధాని పరార్‌?

నేపాల్లో జెడ్ జనరేషన్ నిరసన తీవ్రతరం కావడంతో మొదలైన రాజకీయ సంక్షోభం మరింత ముదురుతోంది. మంత్రులు ఒక్కొక్కరిగా రాజీనామాలు చేస్తుండడం.. వాళ్ల నివాసాలపై ఆందోళనకారుల దాడులతో పరిస్థితి అట్టుడికిపోతోంది. ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామాకు ఆందోళనకారులు పట్టుబడుతున్నారు. దీంతో ఆయన దుబాయ్కు పారిపోయే యోచనలో ఉన్నట్లు అక్కడి మీడియా కథనాలు ఇస్తోంది.
మంగళవారం ఉదయం ఖాట్మండులోని అధ్యక్ష భవనం శీతల్ నివాస్లోకి నిరసనకారులు చొచ్చుకుపోయి విధ్వంసానికి దిగారు. అక్కడి గోడ మీద ఫొటోలను పగలకొడుతున్న దృశ్యాలు.. నెట్టింటకు చేరాయి. అనంతరం భవనానికి నిప్పు పెట్టారు. అధ్యక్షుడు రామ్ చంద్ర పౌడెల్ ఎక్కడున్నారు? అనేదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఇంకోవైపు.. భక్తపూర్లోని ప్రధాని ఓలీ నివాసం వద్ద నిరసనకాలరుపై తూటా పేలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది.
నేపాల్ ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాపై నిషేధాన్ని ఎత్తేసినప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. నేపాల్లోని నేతల ఇళ్లను ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతుండగా.. టియర్ గ్యాస్, రబ్బర్ తుటాలు, వాటర్ కానన్లతో పరిస్థితి అదుపులోకి ఆర్మీ ప్రయత్నిస్తోంది. అయినా పరిస్థితి అదుపులోకి రావడం లేదు.
తాజా పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఖాట్మండులో నిరవధిక కర్ఫ్యూ విధించారు. అయినప్పటికీ ఆ దేశాలను ధిక్కరిస్తూ నిరసనకారులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు.. ఇవాళ సాయంత్రం ఆల్పార్టీ మీటింగ్కు పిలుపు ఇచ్చిన ప్రధాని ఓలీ.. అది నిర్వహిస్తారా? ఎమర్జెన్సీ ప్రకటిస్తారా? ఆందోళనకారుల నిరసనలకు దిగి వచ్చి రాజీనామా చేస్తారా? లేకుంటే దేశం విడిచి పారిపోతారా? అనే ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. దేశ పార్లమెంట్ ముందు అనేకమంది నిరసకారులు గుమిగూడి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయాలని నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన చేపడుతున్నారు.
నేపాల్ ఆందోళనల దృష్ట్యా భారతీయులకు భారత విదేశాంగశాఖ ఓ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ‘‘నేపాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను మేము నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం. ఖాట్మాండు సహా నేపాల్లోని ఇతర నగరాల్లో అధికారులు కర్ఫ్యూ విధించినట్లు గమనించాం. అనేకమంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. అక్కడి అధికారుల సూచనలు అనుసరిస్తూ.. నేపాల్లోని భారత పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి’’ అని విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. నేపాల్ ప్రభుత్వం శాంతియుత మార్గాలు, చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ప్రధాని ఓలీకి వరుస దెబ్బలు
ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న సమయంలో నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీకి రాజకీయంగా మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ నేపాల్ హోంమంత్రి రమేశ్ లేఖక్ సోమవారం తన పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఆ దేశ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి రామ్నాథ్ అధికారి ప్రకటించారు. యువత ఆందోళనలకు మద్దతుగా నీటి సరఫరా శాఖ మంత్రి ప్రదీప్ యాదవ్ రాజీనామా చేశారు.
అయితే ఈ రాజీనామాలను యువత పట్టించుకోవడం లేదు. కర్ఫ్యూ, ఆంక్షలను చేధించుకుని మరీ వెళ్లి రాజీనామా చేసినవాళ్లతో పాటు ఇతర నేతల ఇళ్లకు నిప్పంటిస్తూ వస్తున్నారు. నేపాల్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి, సమాచార, కమ్యూనికేషన్ మంత్రి నివాసానికి నిరసనకారులు నిప్పుపెట్టినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.
అయితే.. యువత మనోభావాల్ని తమ ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే సోషల్ మీడియా నిషేధం ఎత్తేసినట్లు ప్రధాని ఓలీ ప్రకటించారు. అయినా కూడా ఆయన రాజీనామా చేయాలని యువత మొండి పట్టుతో ఉంది. ఈ క్రమంలో.. ఆయన దుబాయ్కు వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్లు అక్కడి మీడియా కథనాలు ఇస్తోంది.