అమెరికా ఫైటర్‌ జెట్‌ను కూల్చేసాం.. ఇరాన్ కీలక ప్రకటన

Mar 25 2026 11:51 PM | Updated on Mar 25 2026 11:51 PM

iran claims to have successfully targeted American f18 jet

ప్రస్తుతం ఇరాన్- అ‍మెరికా మధ్య చర్చల ప్రస్థావన నడుస్తోన్న వేళ ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికాకు చెందిన  F-18 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు తెలిపింది. దానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గి చర్చల జపం ఎత్తినా ఇరాన్ మాత్రం ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఇది వరకే ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి తమ దేశంపై చేసిన దురాక్రమణకు ప్రశ్చాతాప పడే వరకూ దాడులు ఉంటాయని ప్రకటించారు. హర్మూజ్ జలసంధిపై తాము తీసుకున్న నిర్ణయం అంతర్జాతీయ చట్టాలకు లోబడే ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ మరోసారి అమెరికాకు చెందిన  F-18 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు ప్రకటించింది.  ఇస్లామిక్ రెవెల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఈ మేరకు వివరాలు వెల్లడించారు. "యుఎస్‌కు చెందిన ఫైటర్‌ జెట్‌ను కూల్చేసాం. విజయవంతంగా టార్గెట్‌ని పూర్తి చేసాం". అని దానికి సంబంధించిన వీడియోని ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే దాడి ఎక్కడ చేశారు. ఆ ఫైలట్ పరిస్థితి ఏంటి అనే వివరాలు వెల్లడించలేదు. కాగా దీనిపై అమెరికా ఇంకా స్పందించలేదు.

అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చర్చల రాగం పాడుతున్నా ఇరాన్ శాంతించడం లేదు. గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు కొనసాగిస్తోంది. యుద్ధంలో నష్టానికి పరిహారం చెల్లించి తమ షరతులు అంగీకరిస్తేనే కాల్పుల విరమణ ఉంటుందని తేల్చిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

నువ్వు దేవుడిచ్చిన వరం.. కూతురిని చూసి మంచు లక్ష్మీ ఎమోషనల్ (ఫోటోలు)

photo 2

డిఫరెంట్ లుక్స్‌తో షాకిచ్చిన శోభిత (ఫొటోలు)
photo 3

వావ్ అనేలా మహేశ్-రాజమౌళి 'వారణాసి' సెట్స్ ఫొటోలు
photo 4

IPL 2026: కెప్టెన్లంతా ఒకే చోట..! (ఫొటోలు)
photo 5

హనీమూన్ కాదు బడ్డీమూన్.. రష్మిక-విజయ్ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Mobavenue AI Tech Ltd Announces First-Ever Stock Split 1
Video_icon

ఐదేళ్లలో లక్షను కోటి చేసిన ఐటీ స్టాక్.. ఏకంగా 10 వేల శాతం జంప్ ...
Jeevan Reddy Shocking Comments after Leaving Congress 2
Video_icon

KCR మంచి దోస్త్ నాకు..

YS Jagan Strong Counter To Chandrababu 3
Video_icon

తొందర పడకు.. ప్రతి రోజు సినిమా చూపిస్తా..
Minister Ponnam Prabhakar Demands BJP MLA Paidi Rakesh Reddy Apology 4
Video_icon

BJP MLA రాకేష్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి..
Director VV Vinayak Great Words on Puri Jagannadh 5
Video_icon

పూరీలా ఒక్క రోజు బతికితే చాలు..
