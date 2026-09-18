బ్రిటన్‌ రాజకుటుంబంలో మళ్లీ కలకలం.. డయానా ఉదంతంతో కొత్త వివాదం!

లండన్: బ్రిటన్ రాజకుటుంబంలో మరోసారి వివాదం మొదలైంది. కొంతకాలంగా ప్రశాంతంగా కనిపించిన రాజకుటుంబంలో దివంగత యువరాణి డయానా సోదరుడు చార్లెస్ స్పెన్సర్ రాసిన పుస్తకం కొత్త చర్చకు కారణమైంది. డయానా మరణం తర్వాత అప్పటి ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ చార్లెస్ తనతో ఫోన్లో మాట్లాడిన విషయాలను స్పెన్సర్ తన రాబోయే పుస్తకంలో ప్రస్తావించినట్లు బ్రిటన్ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి.
డయానా మరణించిన కొద్ది రోజుల తర్వాత చార్లెస్ తనతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో మాట్లాడారని స్పెన్సర్ పేర్కొన్నట్లు ‘డైలీ మెయిల్’లో పుస్తకంలోని కొన్ని భాగాలు ప్రచురితమయ్యాయి. డయానా అంత్యక్రియల ఊరేగింపులో ఆమె కుమారులు విలియం, హ్యారీ పాల్గొనడం ఆమెకు ఇష్టం ఉండేది కాదని తాను చెప్పినప్పుడు చార్లెస్ కోపంగా స్పందించినట్లు స్పెన్సర్ వివరించారు. డయానా మరణించిన రాత్రి చార్లెస్ తనతో మాట్లాడిన తీరు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు అనిపించిందని ఆయన పుస్తకంలో రాసినట్లు సమాచారం.
1997 ఆగస్టులో పారిస్లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో డయానా మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటికి ఆమె కుమారులు విలియం, హ్యారీల వయసులు వరుసగా 15, 12 సంవత్సరాలు. తల్లి అంత్యక్రియల ఊరేగింపులో వారిద్దరూ తండ్రి చార్లెస్తో కలిసి నడిచారు. ‘పీపుల్స్ ప్రిన్సెస్’గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన డయానా మృతి బ్రిటన్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆమె మరణం తర్వాత రాజకుటుంబం వ్యవహరించిన తీరుపై అప్పట్లో విమర్శలు కూడా వచ్చాయి.
అరుదుగా స్పందించిన ప్యాలెస్
స్పెన్సర్ పుస్తకంలోని విషయాలపై బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ సాధారణంగా పాటించే విధానానికి భిన్నంగా స్పందించింది. పుస్తకాలపై సాధారణంగా తాము వ్యాఖ్యానించబోమని చెబుతూనే.. డయానా మరణం తర్వాత సోదరుడిగా స్పెన్సర్ ఎదుర్కొన్న తీవ్ర విషాదం ఆయన జ్ఞాపకాలు, ఆలోచనలపై ప్రభావం చూపి ఉండొచ్చని ప్యాలెస్ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆ విషాదం గత ఘటనలను గుర్తు చేసుకునే విధానాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
డయానా, చార్లెస్ వైవాహిక జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను కూడా స్పెన్సర్ పుస్తకంలో ప్రస్తావించినట్లు బ్రిటన్ మీడియా తెలిపింది. చార్లెస్, కెమిల్లా సంబంధానికి సంబంధించిన ఓ విషయాన్ని డయానా తెలుసుకున్నట్లు, అలాగే నిశ్చితార్థం తర్వాత చార్లెస్ చేసిన ఓ వ్యాఖ్య ఆమెను తీవ్రంగా బాధించిందని పుస్తకంలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే వీటిలో చాలా విషయాలు గతంలోనే డయానా జీవిత చరిత్రలు, వివిధ మీడియా కథనాల్లో వచ్చినవేనని తెలుస్తోంది.
గతంలోనూ రాజకుటుంబంపై విమర్శలు
రాజకుటుంబంపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ప్యాలెస్ స్పందించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2021లో హ్యారీ, మేఘన్ తమ రాజకుటుంబ జీవితానికి సంబంధించిన పలు విషయాలను బహిరంగంగా మాట్లాడినప్పుడు అప్పటి రాణి ఎలిజబెత్ స్పందించారు. ఆ సమయంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఇప్పుడు డయానా సోదరుడి పుస్తకం విడుదలకు ముందే ప్యాలెస్ స్పందించడంతో మరోసారి రాజకుటుంబ వ్యవహారాలు వార్తల్లో నిలిచాయి.
ఆండ్రూ వ్యవహారంతో ఇప్పటికే ఇబ్బందులు
ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే బ్రిటన్ రాజకుటుంబానికి వరుస సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. రాజు చార్లెస్ సోదరుడు ఆండ్రూ మౌంట్బాటన్-విండ్సర్ 66వ పుట్టినరోజున ప్రభుత్వ పదవిలో ఉన్న సమయంలో జరిగిన ఓ వ్యవహారానికి సంబంధించి అనుమానాలపై అరెస్టయ్యారు. గతంలో ఆయన బ్రిటన్ వాణిజ్య ప్రతినిధిగా పనిచేశారు. లైంగిక నేరాలకు దోషిగా తేలిన జెఫ్రీ ఎప్స్టెయిన్తో సంబంధాలపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో 2011లో ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నారు. అయితే ఎప్స్టెయిన్తో తన వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, వ్యక్తిగత ప్రయోజనం పొందలేదని ఆండ్రూ గతంలో ఖండించారు.
హ్యారీ–మేఘన్ తిరిగొచ్చినా తగ్గని చర్చ
ఇటీవల హ్యారీ, మేఘన్ బ్రిటన్కు తిరిగి రావడం కూడా రాజకుటుంబంలో ఆసక్తిని పెంచింది. రాజకుటుంబ అధికారిక బాధ్యతలు నిర్వహించని ఈ దంపతులు తమ పిల్లలు ఆర్చీ, లిలిబెట్తో కలిసి దేశానికి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో హ్యారీ తొలిసారి ఓ బహిరంగ కార్యక్రమానికి హాజరై ‘ఇన్విక్టస్ స్పిరిట్ అవార్డ్స్’లో పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు రాజు చార్లెస్ ఈ నెలలో హ్యారీ, మేఘన్లను ‘ప్రైవేట్ సిటిజన్స్’గా పరిగణించాలని స్పష్టం చేసినట్లు వారి ప్రతినిధి తెలిపారు. బ్రిటన్కు తిరిగి వచ్చిన కొద్దిరోజులకే పిల్లల పాఠశాలను మార్చడం కూడా చర్చనీయాంశమైంది. భద్రతా కారణాలతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వారు చెప్పారు. ఇదే సమయంలో మేఘన్కు భద్రతకు సంబంధించిన కొత్త సమీక్ష జరిగినట్లు బ్రిటన్ మీడియా కథనాలు వచ్చాయి. మరోవైపు ప్రిన్స్ విలియం, కేట్ స్కాట్లాండ్లో అధికారిక పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సమయంలో డయానా సోదరుడి పుస్తకం పాత విషయాలను మరోసారి తెరపైకి తీసుకురావడంతో బ్రిటన్ రాజకుటుంబ వ్యవహారాలు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచాయి.
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