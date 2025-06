టెహ్రాన్‌: ఇరాన్‌లో గల్లంతైన ముగ్గురు భారతీయుల ఆచూకీ లభ్యమైందని భారత్‌లోని ఇరాన్‌ రాయబార కార్యాలయం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేసింది.

ఇస్లామిక్‌ రిపబ్లిక్‌ మెహార్‌ న్యూస్‌ ప్రకారం.. భారత్‌లోని పంజాబ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నిర్భందానికి గురయ్యాడు. ట్రెహాన్‌లో స్థానిక ట్రావెల్‌ కంపెనీ బాధితుడికి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత ఉద్యోగాలు, అత్యధిక శాలరీ ఇప్పిస్తామంటూ నమ్మించింది. టెహ్రాన్‌ నుంచి ఆస్ట్రేలియాలి వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ వాళ్లు మోసపోయారు. మోసగాళ్లు వారిని నిర్బందించారు.



Three missing Indian citizens freed by Tehran police

Local media in Iran say police have found and released three Indian men who had gone missing in Iran.https://t.co/YAkirkKRHg

