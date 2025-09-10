పారిస్: ఫ్రాన్స్ ప్రజల ఆగ్రహావేశాలతో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్న వేళ, ‘బ్లాక్ ఎవ్రీథింగ్’ పేరుతో జరుగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో ఆందోళన కారులపై చర్యలకు దిగింది. ప్రధాని ఫ్రాంకోయిస్ బేరౌ తీసుకున్న పలు నిర్ణయాల్ని వ్యతిరేకించిన ప్రజలు దేశాన్ని స్తంభింపజేశారు. దీంతో బేరౌను పదవి నుంచి తొలగించిన ప్రెసిడెంట్ మాక్రాన్.. దేశానికి నూతన ప్రధానిగా సెబాస్టియన్ లెకోర్ను నియమించారు.
ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సెబాస్టియన్ లెకోర్ను.. ఆందోళనల్ని అరికట్టేందుకు ఎక్కడిక్కడే ఆందోళన కారుల్ని అరెస్టు చేస్తున్నారు. అరెస్టులు, భద్రతా చర్యలు నిరసనల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. పారిస్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించి, శాంతి భద్రతలు కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు 200 మందికి పైగా అరెస్టు కాగా, మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
నూతన ప్రధానిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సెబాస్టియన్ లెకర్నో స్పందించారు.దేశంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై స్పందించారు. ప్రజల ఆందోళనలను అర్థం చేసుకుంటామని, శాంతియుతంగా పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.