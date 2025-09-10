 ఫ్రాన్స్‌లో ‘బ్లాక్ ఎవ్రీథింగ్’ ఉద్యమం..200 మందికి పైగా అరెస్టు | France Political Crisis: Sébastien Lecornu Appointed New PM Amid Nationwide Protests | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్రాన్స్‌లో ‘బ్లాక్ ఎవ్రీథింగ్’ ఉద్యమం..200 మందికి పైగా అరెస్టు

Sep 10 2025 2:45 PM | Updated on Sep 10 2025 3:06 PM

200 arrested over Block Everything protests in france

పారిస్: ఫ్రాన్స్‌ ప్రజల ఆగ్రహావేశాలతో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్న వేళ, ‘బ్లాక్ ఎవ్రీథింగ్’ పేరుతో జరుగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో ఆందోళన కారులపై చర్యలకు దిగింది.  ప్రధాని ఫ్రాంకోయిస్ బేరౌ తీసుకున్న పలు నిర్ణయాల్ని వ్యతిరేకించిన ప్రజలు దేశాన్ని స్తంభింపజేశారు. దీంతో బేరౌను పదవి నుంచి తొలగించిన ప్రెసిడెంట్‌ మాక్రాన్‌..  దేశానికి నూతన ప్రధానిగా సెబాస్టియన్‌ లెకోర్ను నియమించారు. 

ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సెబాస్టియన్‌ లెకోర్ను.. ఆందోళనల్ని అరికట్టేందుకు ఎక్కడిక్కడే ఆందోళన కారుల్ని అరెస్టు చేస్తున్నారు. అరెస్టులు, భద్రతా చర్యలు నిరసనల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. పారిస్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించి, శాంతి భద్రతలు కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు 200 మందికి పైగా అరెస్టు కాగా, మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

 నూతన ప్రధానిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సెబాస్టియన్‌ లెకర్నో స్పందించారు.దేశంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై స్పందించారు. ప్రజల ఆందోళనలను అర్థం చేసుకుంటామని, శాంతియుతంగా పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 3

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Satires on Chandrababu Scams 1
Video_icon

సంపద సృష్టి అంటే.. నీ ఆస్తులు పెంచుకోవడం కాదు!
Ys Jagan STRONG REPLY to Reporter Question about Assembly Sessions 2
Video_icon

ప్రైవేటీకరణ అడ్డుకునేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేస్తాం
Default image
Video_icon

YS Jagan: 15 నెలల్లో రూ.2లక్షల కోట్లు అప్పులు చేశారు
KSR Live Show On Chandrababu Super Six Success Meet In Anantapur 4
Video_icon

KSR Live Show: సభకు రాకపోతే.. పథకాలు కట్.. బాబు బరితెగింపు
YS Jagan Fires On Chandrababu Over Pulivendula Medical College 5
Video_icon

కేవలం పులివెందుల అనే... మానవత్వం ఉన్నోడెవడైనా అలా చేస్తాడా?
Advertisement
 