 లైన్‌ డ్రాయింగ్‌ కోసం.. | AI Photo to Sketch - Turn Photo into Line Drawing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లైన్‌ డ్రాయింగ్‌ కోసం..

Dec 12 2025 11:22 AM | Updated on Dec 12 2025 11:22 AM

AI Photo to Sketch - Turn Photo into Line Drawing

బొమ్మల పుస్తకంలోకి వెళితే పుస్తకంలోకి వెళ్లినట్లు మాత్రమే ఉండదు. మరో ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టినంత ఆనందంగా ఉంటుంది. బొమ్మల ప్రపంచానికి ‘ఏఐ లైన్‌ డ్రాయింగ్‌ జనరేటర్‌’ అనేది మైండ్‌–బ్లోయింగ్‌ అప్‌గ్రేడ్‌. ‘నాకు బొమ్మలు అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ గీయడం మాత్రం రాదు’ అనేవారికి ఏఐ లైన్‌ డ్రాయింగ్‌ జనరేటర్‌లు బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌! బొమ్మలు గీయడం ఏమాత్రం రాక΄ోయినా తమ ఊహలను ‘ఏఐ లైన్‌ డ్రాయింగ్‌’తో బొమ్మలుగా మలచవచ్చు.

కొన్ని ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌....
ఓపెన్‌ఆర్ట్‌ (ఏఐ లైన్‌ ఆర్ట్‌ జనరేటర్‌) దీనిలో పోర్టయిట్స్, అబ్‌స్ట్రాక్ట్, ఫ్లోరల్, ఫ్యాషన్‌ అనే విభాగాలు ఉన్నాయి.

ఏఐలైన్‌ ఆర్ట్‌.కామ్‌ పోర్టయిట్‌.యాప్‌/ఫొటో–టు–లైన్‌ ఆర్ట్‌ 

‘కన్వర్ట్‌ ఇమేజ్‌ టు లైన్‌ డ్రాయింగ్‌ ఇన్‌ సెకండ్స్‌’ అంటోంది ఐకలరింగ్‌ఏఐ 

ఫోటర్‌ (ఫ్రీ ఆన్‌లైన్‌ ఏఐ లైన్‌ ఆర్ట్‌ జనరేటర్‌)  న్యూ ఆర్క్‌.

ఏఐ.  ప్రోమీఏఐప్రో 

కాన్వా.కామ్‌/ఏఐ–ఆర్ట్‌–జనరేటర్‌   
ఏఐ–డ్రా.టోక్యో 

(చదవండి: 

# Tag
AI Drawing viral
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 3

సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్ బర్త్ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : జై భవానీ..జైజై..భవానీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Order To Prabhakar Rao In Phone Tapping Case 1
Video_icon

ప్రభాకర్ రావు అరెస్టు రంగం సిద్ధం..!
Sakshi Exclusive Report On Travel Bus Accident At Tulasipaka Ghat Road 2
Video_icon

తప్పంతా డ్రైవర్ దే! ఇలా చేసుంటే ప్రమాదం తప్పేది..
Smriti Mandhana Ends Wedding Plans 3
Video_icon

సానియా మీర్జా లానే స్మృతి మంధాన కూడా..!
Bigg Boss 9 Telugu 14th Week Voting Trends Set For Mid-Week Eviction 4
Video_icon

బిగ్ బాస్ లో మరో షాకింగ్ ట్విస్ట్.. మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్.. బయటకు వెళ్లేది ఎవరంటే?
TDP Overaction Against Modi Feedback On Andhra Pradesh 5
Video_icon

జగన్ ను తిట్టమన్నారా! మోదీ అన్నదేంటి? వీళ్లు విన్నదేంటి?
Advertisement
 