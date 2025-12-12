ఇండిగో...ఇదిగో! నో డిలేస్, నో డైవర్షన్స్‌...

‘ఇండిగో’ అనే మాట వినబడగానే... ‘అయ్ బాబోయ్’ అంటున్నారు ప్రయాణికులు. అయితే ఈ ‘ఇండిగో’ను చూసి మాత్రం హాయిగా నవ్వుకుంటారు. ఇంతకీ ఈ ఇండిగో విమానం కాదు. అచ్చం ఇండిగో విమానంలా కనిపించే ఆటోరిక్షా. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇండిగో ఆటోరిక్షా వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. అసలు విషయం ఏమిటంటే ఇది ఉత్తుత్తి వీడియోనే!
కంటెంట్ క్రియేటర్ శైలేంద్ర సింగ్ ఈ ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. సామాన్యులు మొదలు హర్ష్ గోయెంకాలాంటి పారిశ్రామికవేత్తల వరకు ఈ వీడియోపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ‘నో డిలేస్, నో డైవర్షన్స్... అండ్ వెరీ రీజనబుల్’ అని ఈ ఇండిగో ఆటోపై ‘ఎక్స్’ వేదికగా కామెంట్ రాశారు హర్ష్ గోయెంకా.
ఈ ఏఐ వీడియో చూసి నవ్వు ఆపుకోవడం కష్టమే! ఇండిగో ఆటో రోడ్డు మీద పరుగులు తీస్తూ తీస్తూ సడన్గా గాల్లోకి ఎగురుతుంది!బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వాయిస్ ఇలా వినిపిస్తుంటుంది...‘ఛలో... పది రూపాయలకే భోపాల్ నుంచి ముంబైకి... ఇరవై రూపాయలకే ముంబై నుంచి దుబాయ్కు, దుబాయ్ నుంచి యూకేకు... రండి... రండి’ .
