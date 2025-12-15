 కేరళ రాజధానిలో కమల వికాసం.. తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం | Sakshi Cartoon 15 December 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేరళ రాజధానిలో కమల వికాసం.. తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం

Dec 15 2025 1:00 AM | Updated on Dec 15 2025 1:00 AM

Sakshi Cartoon 15 December 2025

కేరళ రాజధానిలో కమల వికాసం.. తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం

Advertisement

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్ డేట్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లయి ఏడాది.. కీర్తి సురేశ్ ఇంత హంగామా చేసింది? (ఫొటోలు)
photo 5

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Firing In Australia Bondi Beach 1
Video_icon

ఆస్ట్రేలియా లో కాల్పులు.. 10 మంది మృతి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 13 December 2025 2
Video_icon

లోకేష్.. నీ జాకీలు తుస్..
IITians Group Latest Survey Report On Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే కూటమికి 31 సీట్లే.. IITians సంచలన సర్వే రిపోర్ట్!

Rs 5 Crores By Saving Rs 2000 Per Month In Mutual Funds 4
Video_icon

నెలకు రూ.2000 పొదుపుతో.. రూ. 5 కోట్లొచ్చాయ్
Tollywood Senior Stars Planning Sankranthi 2027 Releases 5
Video_icon

అప్పుడే 2027 పొంగల్ పై..! కన్నేసిన సీనియర్ హీరోస్
Advertisement
 