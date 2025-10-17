నాలుగు నెలల గరిష్టాన్ని చేరిన నిఫ్టీ!

భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు వరుసగా మూడు రోజులుగా భారీ లాభాలతో దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ ర్యాలీలో కీలక సూచీ నిఫ్టీ నాలుగు నెలల్లో ఎప్పుడు లేనంతగా పెరిగింది. ఈరోజు (అక్టోబర్ 17, 2025, శుక్రవారం) మధ్యాహ్నం 12:21 గంటల సమయానికి నిఫ్టీ సూచీ 25,770 స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ ఏడాది జూన్లో వెళ్లిన 25,650 మార్కును దాటడం గమనార్హం. ఈ పెరుగుదల వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలను విశ్లేషిస్తే...
మార్కెట్ పెరుగుదలకు దోహదపడిన కీలక అంశాలు
విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్ల (FIIలు) కొనుగోళ్లు: భారత మార్కెట్లపై విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్ల విశ్వాసం మరింత పెరిగింది. గత కొన్ని ట్రేడింగ్ సెషన్లలో FIIలు నికర కొనుగోలుదారులుగా ఉండటం మార్కెట్ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణమైంది. భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి సామర్థ్యం, పటిష్టమైన స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులపై నమ్మకంతో వారు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
ద్రవ్యోల్బణం అంచనాల ఉపశమనం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా, దేశీయంగా ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలు తగ్గుతాయనే ఆశాభావం పెరిగింది. ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరల్లో (క్రూడాయిల్) కొంత స్థిరత్వం లేదా తగ్గుదల ధోరణి కనిపించడం భారత్కు సానుకూలంగా మారింది. ముడి చమురు ధరలు తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉంటుందనే అంచనాలు మదుపర్లలో కొనుగోలు ఆసక్తిని పెంచాయి.
పటిష్టమైన దేశీయ ఆర్థికాంశాలు: భారతదేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తి (GDP) వృద్ధి రేటు పటిష్టంగా ఉండటం, కార్పొరేట్ కంపెనీల ఆదాయాలు మెరుగ్గా ఉండటం మార్కెట్ పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయి.
మొత్తంమీద బలమైన అంతర్జాతీయ సంకేతాలు, FIIల విశ్వాసం, ద్రవ్యోల్బణంపై ఉపశమనం, పటిష్టమైన కార్పొరేట్ పనితీరు వంటి అంశాలు కలిసి నిఫ్టీని చాలా రోజుల తర్వాత 25,770 మార్కుకు చేర్చాయి. అయితే రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు వంటి అంశాలపై మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతానికి బుల్లిష్ (లాభాల) ధోరణి కొనసాగుతున్నట్లు కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు.
