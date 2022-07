ష్‌..కథ మళ్లీ మొదటికొచ్చింది, ఇన్ఫోసిస్‌ ఇదేం బాగాలేదు!

కేంద్ర ఆర్ధిక శాఖకు చెందిన ట్యాక్స్‌ రిటర్న్‌లకు సంబంధించిన ఆదాయ పన్ను విభాగం పోర్టల్‌లో మళ్లీ సమస్యలు మొదలయ్యాయి. పోర్టల్‌లోకి లాగిన్‌ కాలేకపోతున్నామని, త్వరగా ఈ -ఫైలింగ్‌ చేయలేకపోతున్నామంటూ ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. వెంటనే ఆ సమస్యని పరిష్కరించాలంటూ ట్యాక్స్‌ పేయర్స్‌ ఐటీ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను కోరారు. దీనిపై ఐటీ డిపార్ట్‌ మెంట్‌ స్పందించింది.

జులై 2న(శనివారం) ట్యాక్స్‌ చెల్లించేందుకు ట్యాక్స్‌ పేయిర్స్‌ ఇన్‌ కం ట్యాక్స్‌కు చెందిన వెబ్‌సైట్‌ను లాగిన్‌ అయ్యారు. ఆ సమయంలో పోర్టల్‌ పనితీరు స్తంభించింది.ఈ ఫైలింగ్‌ చేసినా అప్రూవల్‌ వచ్చేందుకు సమయం పట్టింది. దీనిపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన యూజర్లు ఇన్‌ కం ట్యాక్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను ఆశ్రయించారు.పోర్టల్‌ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నామని సంబంధి శాఖకు మెయిల్స్‌ పెట్టారు.

It has been noticed that taxpayers are facing issues in accessing ITD e-filing portal. As informed by @Infosys, they have observed some irregular traffic on the portal for which proactive measures are being taken. Some users may be inconvenienced, which is regretted.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 2, 2022