 జీఎస్టీ తగ్గింపుతో 140 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం | Nirmala Sitharaman revamped GST regime a people reform | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీఎస్టీ తగ్గింపుతో 140 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం

Sep 15 2025 2:58 PM | Updated on Sep 15 2025 3:08 PM

Nirmala Sitharaman revamped GST regime a people reform

కొత్త జీఎస్టీ సవరణల్లో భాగంగా 350కు పైగా వస్తువుల ధరలు తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకున్నామని, దీనివల్ల 140 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ తెలిపారు. జీఎస్టీ తగ్గింపు ఈ నెల 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందన్నారు. చెన్నై ఆళ్వార్‌పేటలోని మ్యూజిక్‌ అకాడమీలో ఆదివారం ‘జీఎస్టీ సంస్కరణలు – రైజింగ్‌ ఇండియా కోసం పన్ను సంస్కరణలు’ అనే అంశంపై చర్చ జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా నిర్మలా సీతారామన్‌ మాట్లాడుతూ.. దీపావళికి ముందు జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల వస్తువుల కొనుగోళ్లు మరింత వేగం పుంజుకుంటాయన్నారు. నిత్యావసర వస్తువులకు జీఎస్టీని తగ్గించడం వల్ల పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు మరింత లాభం చేకూరుతుందన్నారు. జీఎస్టీ పన్ను సంస్కరణల ప్రయోజనాలు ప్రజలకు చేరేలా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. ప్రతి సంస్థ ఈ తగ్గింపును ప్రజల్లో తీసుకెళ్తుందన్న నమ్మకం ఉందన్నారు.

ఇదీ చదవండి: సెస్‌ల లక్ష్యం నీరుగారుతోందా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tension At Anantapur Collectorate Office 1
Video_icon

అనంతపురం కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత
YSRCP Gopireddy Srinivasa Reddy Makes Strong Comments on Municipal Minister Narayana 2
Video_icon

Gopireddy: మంత్రి నారాయణ గారూ .. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి !!
Rayalaseema Farmers Fire On Chandrababu Over No Price for Crop 3
Video_icon

సీమ రైతు..కంట కన్నీరు
Shrasti Verma Elimination Shocking Reasons 4
Video_icon

బిగ్ బాస్ లో సంచలన ఎలిమినేషన్..!
Shepherds Trapped In Musi River At Kasarabad 5
Video_icon

మూసీ వాగులో చిక్కుకున్న 20 మేకలు, ఇద్దరు కాపరులు
Advertisement
 