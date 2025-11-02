 నియామకాలు మళ్లీ షురూ!.. సత్య నాదెళ్ల | Microsoft Will Hire Again Says CEO Satya Nadella | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నియామకాలు మళ్లీ షురూ!.. సత్య నాదెళ్ల

Nov 2 2025 2:48 PM | Updated on Nov 2 2025 2:58 PM

Microsoft Will Hire Again Says CEO Satya Nadella

ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్న దిగ్గజ కంపెనీలు.. ఉద్యోగ నియమకాలను చేపట్టడానికి సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తరుణంలో మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఉద్యోగులను మళ్ళీ విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల పేర్కొన్నారు.

ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో.. కంపెనీ మరింత వృద్ధి చెందడమే లక్ష్యంగా ఉద్యోగ నియామకాలను చేపట్టనున్నట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల.. బీజీ2 పాడ్‌కాస్ట్‌లో వెల్లడించారు. కొత్తగా చేరే ఉద్యోగులకు ఏఐ గురించి బాగా అవగాహన ఉండాలని, వారికి మైక్రోసాఫ్ట్ 365 కోపైలట్, గిట్‌హబ్‌ ఏఐ కోడింగ్ హెల్పర్ వంటి వాటికి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఇవ్వనున్నట్లు కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు ఏఐ సాయంతో.. మరింత వేగంగా పనిచేయడానికి కంపెనీ సన్నద్ధమవుతోంది స్పష్టం చేశారు.

ఇదీ చదవండి: ఉద్యోగం పోతుందన్న భయం: రోజుకు రెండు గంటలే నిద్ర!

2025 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి.. మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగుల సంఖ్య 2,28,000గా ఉంది. అంటే అంతకు ముందు కంపెనీ సుమారు 15,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. 2022 తరువాత కంపెనీ నియమాలను బాగా తగ్గించింది. అయితే ఇప్పుడు ఏఐ రంగంలో దూసుకెళ్లడానికి.. నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలని చూస్తోంది. అయితే ఎంత మందిని నియమించుకోనుందనే విషయాన్ని వెల్లడించలేదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)
photo 3

'జటాధర' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హ్యాపీ బర్త్ డే మై లవ్.. ప్రియురాలితో హృతిక్ రోషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

మహేశ్ ఫ్యామిలీ నుంచి రాబోయే 'సినీ' వారసులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 1
Video_icon

తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
Mysterious Blue Hole In Atlantic Ocean 2
Video_icon

మహాసముద్రంలో మహా రంధ్రం.. పెను ముప్పు తప్పదా?
YSRCP Leaders Visit Kasibugga Stampede Victims At Palasa Govt Hospital 3
Video_icon

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ప్రమాదం.. బాధితులను పరామర్శించిన వైఎస్ఆర్ సీపీ నేతలు

Kasibugga Temple Trustee Hari Mukunda Panda About Cases On Him 4
Video_icon

అందరూ బాగుండాలి అని గుడి కడితే నా మీద కేసులు పెడతారా..!
200 Belt Shops Found In Hindupur Sathya Sai District 5
Video_icon

బాలయ్య ఇలాకాలో 200 బెల్ట్ షాపులు.. బయటపడ్డ వీడియో..
Advertisement
 