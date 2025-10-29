 వృద్ధి, ఉపాధికి ఎంఎస్‌ఎంఈలు కీలకం | RBI: MSMEs Key to India’s Growth; Lending to be Further Strengthened, says Swaminathan J | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వృద్ధి, ఉపాధికి ఎంఎస్‌ఎంఈలు కీలకం

Oct 29 2025 11:43 AM | Updated on Oct 29 2025 12:47 PM

Key Highlights from RBI Deputy Governor J Swaminathan on MSMEs

భారత ఆర్థిక వృద్ధికి, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్‌ఎంఈలు) కీలకమని ఆర్‌బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్‌ స్వామినాథన్‌ జే పేర్కొన్నారు. ఎంఎస్‌ఎంఈలకు రుణ వితరణను మరింత బలోపేతం చేయనున్నట్టు చెప్పారు. యూనిఫైడ్‌ లెండింగ్‌ ఇంటర్‌ఫేస్‌ (యూఎల్‌ఐ), అకౌంట్‌ అగ్రిగేటర్‌ కార్యాచరణ, శాండ్‌బాక్స్‌ సదుపాయం, నగదు ప్రవాహాల ఆధారిత (ఆదాయం) రుణ సదుపాయం దిశగా తీసుకున్న చర్యలను గుర్తు చేశారు.

ఎంఎస్‌ఎంఈ రంగానికి రుణ వితరణపై ఏర్పాటైన స్టాండింగ్‌ అడ్వైజరీ కమిటీ (ఎస్‌ఏసీ) 30వ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి స్వామినాథన్‌ మాట్లాడారు. ఫ్లోటింగ్‌ రేటు (ఎప్పటికప్పుడు మారే) రుణాలను ముందుగా తీర్చివేస్తే చెల్లించాల్సిన చార్జీలను ఎత్తివేసినట్టు చెప్పారు. ఎగుమతులు, దిగుమతులకు సంబంధించి వెల్లడించాల్సిన సమాచారం విషయంలోనూ నిబంధనలను సడలించినట్టు గుర్తు చేశారు. సామర్థ్యాలను విస్తరించుకోవడం, సంఘటిత ఆర్థిక సంస్థల నుంచి రుణ సాయం పొందే దిశగా సంస్థల్లో నెలకొన్న సమాచార అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు ఎంఎస్‌ఎంఈ సంఘాలు కీలక పాత్ర పోషించాలని సూచించారు.

ఇదీ చదవండి: తీర ప్రాంత వాణిజ్యం, స్టాక్‌ మార్కెట్‌పై ప్రభావం ఎంతంటే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 