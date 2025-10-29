Cyclone Montha Impact On Stock Market: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలో మోంథా తుపాను ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం అర్థరాత్రి తర్వాత నరసాపురం సమీపంలో తీరం దాటిన ఈ తుపాను.. తీర ప్రాంతాన్ని కల్లోలంలో ముంచెత్తింది. ప్రస్తుతం సుమారు రెండు మీటర్ల ఎత్తులో అలలు ఎగసిపడుతుండగా, రాబోయే ఆరు గంటల్లో ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ పరిణామం భారీ వర్షాలకు దారితీసి, సాధారణ జనజీవనాన్ని, తీరప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేయనుంది.
పారిశ్రామిక, పోర్ట్లపై ప్రభావం
మోంథా ధాటికి తీరప్రాంతంలో లాజిస్టిక్స్, మౌలిక సదుపాయాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. బలమైన గాలులు, వర్షాల కారణంగా రోడ్డు, రైలు మార్గాలు దెబ్బతినడం, వంతెనలు కొట్టుకుపోవడం వంటివి జరిగి రవాణా వ్యవస్థ స్తంభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఓడరేవుల కార్యకలాపాలు పూర్తిగా ఆగిపోవడం వల్ల సరుకుల రవాణాకు (లాజిస్టిక్స్) తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది.
మోంథా తుపాను కారణంగా విశాఖపట్నం (వైజాగ్) పోర్ట్, మచిలీపట్నం, కాకినాడ పోర్ట్ల్లో షిప్పింగ్, లాజిస్టిక్స్ కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. తీరం దాటే సమయంలో 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. తుపాను తీవ్రతను బట్టి పోర్ట్ కార్యకలాపాలు మూడు ప్రధాన అంశాలలో ప్రభావితమవుతాయి.
పోర్ట్ కార్యకలాపాల నిలిపివేత
తీవ్ర తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో నష్టం జరగకుండా పోర్ట్ అధికారులు తక్షణమే అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తారు. బంగాళాఖాతంలో అలలు తీవ్రంగా ఎగసిపడుతుండటం (2 మీటర్ల ఎత్తు), బలమైన గాలుల కారణంగా నౌకల రాకపోకలు పూర్తిగా రద్దు చేస్తారు. పోర్టులో ఉన్న నౌకలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం లేదా లంగరు వేసి నిలిపేస్తారు.
కార్గో నిలిపివేత
కంటైనర్లు, బల్క్ కార్గో, ఇతర సరుకులను ఎగుమతి/దిగుమతి చేసే ప్రక్రియలు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయి. కాకినాడ పోర్ట్ ఎక్కువగా బల్క్ కార్గో (ముడిసరుకు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు)ను హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి, సరుకు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
పోర్టులలోని భారీ క్రేన్లు, కన్వేయర్ బెల్ట్లు, ఇతర కార్గో హ్యాండ్లింగ్ పరికరాలు తీవ్రమైన గాలులు, ఉప్పెన వల్ల దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సప్లై-చెయిన్ అంతరాయం
పోర్ట్ గేట్లు మూసివేయడం, రోడ్డు రవాణా దెబ్బతినడం వల్ల పూర్తి లాజిస్టిక్స్ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతింటుంది. తుపాను ప్రభావంతో రోడ్లు, రైలు మార్గాలు దెబ్బతినడం లేదా వరదలకు గురికావడం వల్ల పోర్ట్ నుంచి లోతట్టు ప్రాంతాలకు, లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి పోర్ట్లకు సరుకుల రవాణా పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల ఎగుమతి చేసేందుకు సరుకు పోర్టుకు చేరదు, దిగుమతి సరుకు బయటకు వెళ్లదు.
స్టోరేజ్ సమస్యలు
పోర్ట్ టెర్మినల్స్లో లేదా చుట్టుపక్కల నిల్వ ఉన్న కంటైనర్లు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు (మచిలీపట్నం, కాకినాడ పోర్ట్లలో) నీటిలో మునిగి లేదా గాలులకు పడిపోయి నష్టపోతాయి. దీనివల్ల సరుకు యజమానులకు భారీ నష్టం వాటిల్లుతుంది. పోర్ట్ కార్యకలాపాలు సాధారణ స్థితికి రావడానికి, రవాణా మార్గాలను పునరుద్ధరించడానికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు. దీనివల్ల సరఫరా గొలుసులో ఆలస్యం ఏర్పడి, పరిశ్రమలకు ముడిసరుకు కొరత ఏర్పడవచ్చు.
ఆర్థిక, దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలు
పోర్ట్ కార్యకలాపాల నిలిపివేత వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలు ఉంటాయి. ప్రతి పోర్ట్లో రోజువారీ కార్యకలాపాల విలువ కోట్లాది రూపాయల్లో ఉంటుంది. ఈ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడం వల్ల ఆయా పోర్ట్లకు, కస్టమ్స్ రెవెన్యూకు భారీ నష్టం వాటిల్లుతుంది. తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాలను (డాక్స్, జెట్టీలు, రోడ్లు), క్రేన్లను మరమ్మతు చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది. పోర్ట్ టెర్మినల్స్, నౌకలు, సరుకుపై (కార్గో) నష్ట పరిహారం కోసం భారీగా బీమా క్లెయిమ్లు పెరుగుతాయి.
మౌలిక సదుపాయాలు
మోంథా తుపాను వల్ల భారీ గాలుల కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, టవర్లు, టెలిఫోన్ లైన్లు కూలిపోయి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలు కలుషితం కావచ్చు. పారిశ్రామిక భవనాలు, గిడ్డంగులకు కూడా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. వీటితోపాటు తీర ప్రాంతంలోని వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా రాకపోకలు సాగిస్తున్న అంతర్జాతీయ, దేశీయ విమాన ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవ్వొచ్చు. కోస్తా జిల్లాల్లోని మత్స్య పరిశ్రమ, నౌకాశ్రయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ రంగం భారీ నష్టంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి వల్ల ఉపాధి కోల్పోతారు.
గత తుపానుల ప్రభావం ఇలా..
గతంలో వచ్చిన తిత్లీ వంటి తీవ్ర తుపానులు తీర ప్రాంతంలో పెను విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఆ సమయంలో ఇళ్లు, పశువులు, పెంపుడు జంతువులు, పంటలకు భారీగా నష్టం జరిగింది. సముద్రపు నీరు లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి రావడం వల్ల వ్యవసాయ భూములు దీర్ఘకాలికంగా పంటలు పండించడానికి పనికిరాకుండా పోయాయి. కొన్ని రోజుల పాటు విద్యుత్ సరఫరా, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం చేపట్టాల్సిన చర్యలు
ప్రస్తుత మోంథా తుపాను తీవ్రతను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం తక్షణ సహాయ చర్యలు చేపట్టాలి. తీర ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు, పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలి. నిత్యావసర సరుకులు, తాగునీరు, మందులు సిద్ధంగా ఉంచాలి. వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు రియల్టైమ్లో తెలియజేయాలి. విద్యుత్ అంతరాయం కలగకుండా మొబైల్ టవర్ల వద్ద పవర్ బ్యాకప్(జనరేటర్లు) ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలి. రైతుల కోసం టార్పాలిన్లు సిద్ధం చేయాలి.
తక్షణ, సహాయ చర్యలు
విద్యుత్ సరఫరా, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలి. NDRF, SDRF బృందాలను రంగంలోకి దించి సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలి. పారిశుద్ధ్యంపై దృష్టి సారించి వ్యాధులు(మలేరియా, డయేరియా) వ్యాప్తిని అరికట్టాలి. వరద నీటిలో చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించడానికి 108, 104 వంటి అత్యవసర సేవలను అప్రమత్తం చేయాలి.
స్టాక్ మార్కెట్పై ప్రభావం ఎలా?
మోంథా తుపాను వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్పై తాత్కాలికంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు ఆగిపోవడం, రవాణా అంతరాయం, ఆస్తుల నష్టం వంటి అంశాల వల్ల ఈ విభాగంలో సర్వీసులు అందించే కంపెనీలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇన్సూరెన్స్, సిమెంట్, లాజిస్టిక్స్, పోర్ట్ సంబంధిత స్టాక్స్ ప్రభావితం కావొచ్చు.
పెట్టుబడి విధానం - దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు
తుపాను వల్ల ఏర్పడే పరిస్థితులు తాత్కాలికమే అని గమనించాలి. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు ఉన్న పెట్టుబడిదారులు ఈ తాత్కాలిక పతనంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో షేర్లను హడావిడిగా అమ్మడం వల్ల నష్టపోతారు. తుపాను వంటి సంఘటనల ప్రభావం కొన్ని రోజుల్లో సద్దుమణుగుతుంది. బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ బలంగా ఉన్న నాణ్యమైన కంపెనీల షేర్లు మార్కెట్ అస్థిరత కారణంగా తక్కువ ధరలో లభించినప్పుడు కొనుగోలు చేయడానికి మంచి అవకాశం. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, స్థిరమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి క్రమానుగుత పెట్టుబడి విధానాన్ని(సిప్) అనుసరించడం ఉత్తమం.
ఒకే రంగంలో కాకుండా నష్టాలను తట్టుకోగల ఫార్మా, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఆటో, టెక్నాలజీ, ఇన్ప్రా.. వంటి ఇతర రంగాలతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణ వల్ల లాభపడే రంగాల్లో పెట్టుబడిని వైవిధ్యపరచాలి.
