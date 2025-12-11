నిఫ్టీ నష్టాలకు బ్రేక్‌.. 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన కీలక వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించిన తరువాత భారత ఈక్విటీలు పుంజుకున్నాయి. మూడు రోజుల నష్టాల పరంపరకు ముగింపు పలికాయి.
మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 426.86 పాయింట్లు లేదా 0.51 శాతం లాభంతో 84,818.13 వద్ద, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 140.55 పాయింట్లు లేదా 0.55 శాతం పెరిగి 25,898.55 వద్ద ముగిసింది.
ఎటర్నల్, టాటా స్టీల్, మారుతి సుజుకి, కోటక్ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, బీఈఎల్, అదానీ పోర్ట్స్, ఎం అండ్ ఎం, ఎల్ అండ్ టీ, ఎస్బీఐ ఈరోజు సెన్సెక్స్ లో 1.7 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. టైటాన్, ఏషియన్ పెయింట్స్, హెచ్సీఎల్ టెక్, భారతీ ఎయిర్టెల్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ట్రెంట్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, టీసీఎస్, పవర్ గ్రిడ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి.
విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 సూచీలు వరుసగా 0.87 శాతం, 0.74 శాతం లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిఫ్టీ మీడియా ఇండెక్స్ 0.9 శాతం, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ ఇండెక్స్ 0.33 శాతం, నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 0.08 శాతం క్షీణించాయి. నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండెక్స్ 0.6 శాతం క్షీణించింది. నిఫ్టీ మెటల్, ఆటో సూచీలు వరుసగా 0.6 శాతం, 0.4 శాతం పెరిగాయి.