అప్పుడప్పుడు నిర్వహణ పనుల వల్ల బ్యాంకుల సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు (నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సేవలు) తాత్కాలికంగా నిలిచిపోతాయి. ఈ విషయాన్ని బ్యాంకులు ముందుగానే తమ కస్టమర్లకు తెలియజేస్తాయి. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ తాజాగా ఇలాంటి ప్రకటనే వెల్లడించింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పంపిన సందేశం ప్రకారం.. 2025 డిసెంబర్ 13 తెల్లవారు జామున 2.30 గంటల నుంచి ఉదయం 6:30గంటల (నాలుగు గంటలు) వరకు, అలాగే 21వ తేదీన తెల్లవారు జాము 2.30 గంటల నుంచి ఉదయం 6:30 గంటల వరకు సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. ఈ బ్యాంక్ ఖాతాలకు లింక్ చేసిన యూపీఐ సేవలు కూడా ఆ సమయంలో పనిచేయవని హెచ్డీఎఫ్సీ స్పష్టం చేసింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ సేవలు పనిచేయని సమయంలో PayZapp ఉపయోగించుకోవచ్చని సిఫార్సు చేసింది. కేవలం రెండు రోజులు, నిర్దిష్ట సమయాల్లో మాత్రమే బ్యాంకింగ్ సేవలు పనిచేయవు. మిగిలిన సమయంలో అన్ని సేవలు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
