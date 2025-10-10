ఒక్క పండుగ.. రూ.28,000 కోట్ల వ్యాపారం

దేశంలో ఒక్క పండుగ.. వేల కోట్ల రూపాయాల కోట్ల వ్యాపారాన్ని సృష్టించింది. ఈసారి కర్వా చౌత్ (Karwa Chauth 2025) సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.28,000 కోట్లు వాణిజ్యం జరిగింది. ఒక్క ఢిల్లీ ప్రాంతంలోనే దాదాపు రూ.8,000 కోట్ల వ్యాపారం జరిగింది. ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశాల్లో ప్రధానంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ ఇప్పుడు ఒక గొప్ప ఆర్థిక కార్యకలాపంగా మారింది.
ప్రధాన వ్యాపార రంగాలు
ఆభరణాలు, దుస్తులు, సౌందర్య సాధనాలు: బంగారు/వెండి ఆభరణాలు, డిజైనర్ చీరలు, జాతి దుస్తులు, బ్యూటీ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
బహుమతులు & పూజా సామగ్రి: కర్వా కుండలు, దీపాలు, స్వీట్లు, అలంకరణ వస్తువులు అధికంగా అమ్ముడయ్యాయి.
గోరింటాకు & బ్యూటీ పార్లర్లు: మెహెందీ అపాయింట్మెంట్లు, బ్యూటీ సేవలతో స్థానిక కళాకారుల ఆదాయం పెరిగింది.
మార్కెట్లు & ఆన్లైన్ అమ్మకాలు: మాల్స్, రిటైల్ షాపులు రికార్డు ఫుట్ఫాల్ ను చూసాయి. ఆన్లైన్లో బహుమతులు, పర్సనలైజ్డ్ ఉత్పత్తులపై భారీ డిమాండ్ ఉంది.
వోకల్ ఫర్ లోకల్: లోకల్ ఉత్పత్తులకు ఆదరణ పెరిగి, చైనా దిగుమతులు తగ్గాయి.
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ డిజిటల్ ఎంగేజ్మెంట్ పెంచాయి. బాలీవుడ్ ప్రచారం కూడా అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపింది. గత కొన్ని ఏళ్లలో కర్వా చౌత్ వ్యాపారం దాదాపు 50 శాతం పెరిగి రూ.15,000 కోట్ల నుంచి రూ.28,000 కోట్లకు చేరింది. కర్వా చౌత్, సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు.. భారత రిటైల్ రంగానికి కీలక ఆర్థిక చొరవగా మారింది.