హైదరాబాద్ ఐకేపీ నాలెడ్జ్ పార్క్ కొత్త ప్రోగ్రామ్‌

హైదరాబాద్: భారతదేశాన్ని లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్ లీడర్గా నిలబెట్టే లక్ష్యంతో, ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐకేపీ నాలెడ్జ్ పార్క్ (IKP Knowledge Park) ‘ఐకేపీ ఏఆర్కే’(IKP ARK) పేరుతో సరికొత్త వెంచర్ యాక్సిలరేషన్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది. లోతైన శాస్త్రీయ పరిశోధనలు (Deep-Science) చేసే స్టార్టప్లు ఎదుర్కొంటున్న వాణిజ్యపరమైన సవాళ్లను అధిగమించడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక వారధిలా పనిచేయనుంది.
చాలా స్టార్టప్లు అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు చేసినప్పటికీ, సరైన సహకారం, రెగ్యులేటరీ నిబంధనలపై అవగాహన లేక మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించడానికి, ఐకేపీ ఏఆర్కే ఒక వినూత్న నమూనాను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులు నేరుగా ఆయా కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తూ, వ్యాపార విస్తరణలో వ్యవస్థాపకులకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తారు.
ఎంపికైన ప్రతి స్టార్టప్కు సుమారు రూ.2 కోట్ల వరకు విలువైన ప్రయోజనాలను ఐకేపీ కల్పిస్తోంది. ఇందులో ప్రాజెక్ట్ మైలురాళ్ల ఆధారిత నిధులతో పాటు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, సీడీఎస్సీవో, ఎఫ్డీఏ వంటి సంస్థల నుండి రెగ్యులేటరీ అనుమతులు పొందడంలో సాంకేతిక మద్దతు ఉంటుంది. ఐకేపీకి ఉన్న 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పెట్టుబడిదారుల నెట్వర్క్ ద్వారా స్టార్టప్లు తమ వ్యాపార నమూనాలను మెరుగుపరుచుకుని నిధులు సేకరించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.
ఈ ప్రోగ్రామ్ 12 నెలల కాలపరిమితితో మూడు దశల్లో సాగుతుంది. మొదటి దశలో వ్యాపార ప్రణాళిక (బ్లూప్రింట్) సిద్ధం చేయడం, రెండో దశలో నిర్వహణపరమైన ముప్పులను తగ్గించడం, చివరి ఎనిమిది నెలల్లో నేరుగా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించి సిరీస్-ఎ ఫండింగ్ సాధించడంపై దృష్టి సారిస్తారు. ఈ వినూత్న పద్ధతి ద్వారా ప్రయోగశాలలోని ఆవిష్కరణలు వేగంగా ప్రజలకు చేరువవుతాయని ఐకేపీ సీఈఓ డాక్టర్ సత్య ప్రకాష్ డాష్ పేర్కొన్నారు.
తొలి విడతలో భాగంగా మెడ్టెక్, హెల్త్టెక్ స్టార్టప్ల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ (TRL 3+) కలిగి ఉన్న సంస్థలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా సుమారు 1,900 కంపెనీలకు అండగా నిలిచిన ఐకేపీ, ఈ కొత్త ప్రోగ్రామ్ ద్వారా భారతీయ స్టార్టప్ వ్యవస్థలో మరో కీలక మైలురాయిని అధిగమించనుంది.