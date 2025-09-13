 హోండా మోటార్‌సైకిల్ ప్రకటన: ఆ బైకులకు రీకాల్.. | Honda Africa Twin Recalled In India Know The Issue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హోండా మోటార్‌సైకిల్ ప్రకటన: ఆ బైకులకు రీకాల్..

Sep 13 2025 4:39 PM | Updated on Sep 13 2025 4:41 PM

Honda Africa Twin Recalled In India Know The Issue

హోండా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా 2019 & 2025 మధ్య తయారైన ఆఫ్రికా ట్విన్ మోటార్‌సైకిళ్లకు రీకాల్‌ ప్రకటించింది. ఎడమవైపు ఉన్న హ్యాండిల్‌బార్ స్విచ్‌లోని వైరింగ్‌లో సమస్యను పరిష్కరించడానికి కంపెనీ స్వచ్ఛందంగా ఈ ప్రకటన చేసింది.

ఈ సమస్య హ్యాండిల్ బార్ లోపల ఉన్న హార్నెస్ వైర్ నుంచి వస్తుంది. ఇది సాధారణ స్టీరింగ్ కదలికల కారణంగా పదే పదే వంగి ఉంటుంది. కాలక్రమేణా.. ఇది వైర్ జాయింట్ల వద్ద ఎలక్ట్రిక్ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. తద్వారా హారన్ పనిచేయకపోవచ్చని కంపెనీ గుర్తించింది. అంతే కాకుండా.. హెడ్‌లైట్‌ను లో బీమ్ నుంచి హై బీమ్‌కు మార్చడంలో కూడా ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది.

2026 జనవరి చివరి వారం నుంచి.. భారతదేశంలోని అన్ని హోండా బిగ్‌వింగ్ డీలర్‌షిప్‌లు మీ బైక్ ఇప్పటికీ వారంటీలో ఉందా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా సమస్యను పరిష్కరిస్తాయి. కస్టమర్లకు కంపెనీ కాల్స్ లేదా ఈమెయిల్స్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తుంది. కాగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి కస్టమర్లే డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించవచ్చు.

భారతదేశంలో ఆఫ్రికా ట్విన్ కోసం హోండా రీకాల్ ప్రకటించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. నవంబర్ 2024 ప్రారంభంలో, ఫిబ్రవరి, అక్టోబర్ 2022 లలో కూడా ఈ బైకులకు కంపెనీ రీకాల్ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు మరోసారి రీకాల్ జారీచేయడానికి సిద్ధమైంది. ఆఫ్రికా ట్విన్ 1,048 సీసీ ప్యారలల్ ట్విన్ ఇంజిన్‌ను కలిగి.. 100.5 bhp పవర్, 112 Nm టార్క్‌ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా హోండా DCT ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికతో లభిస్తుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా-రోహిత్‌ కూతురి ఫస్ట్‌ ఫోటోషూట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

వింటేజ్ లుక్స్ లో ఫరియా అబ్దుల్లా నెట్టింట ఫొటోలు వైరల్
photo 4

రూ.2,700 కోట్ల విలాసం... కానీ తక్కువ ధరకే!! (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవుస్‌లో 'డిజే టిల్లు' బ్యూటీ.. నేహా శెట్టి ఫోటోలు చూశారా?

Video

View all
TDP MLA Kondru Murali Mohan Negligance On His Constituency 1
Video_icon

విశాఖలో టైమ్ పాస్ చేస్తున్న టీడీపీ MLA
PM Modi Speech at Manipur Public Meeting 2
Video_icon

చురాచాంద్ పూర్ సభలో ప్రధాని మోదీ శాంతి సందేశం
IMD Warning Heavy Rain Alert to Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
TVK Vijay Thalapathy Tamil Nadu Tour 4
Video_icon

ప్రత్యేక బస్సులో విజయ్ తమిళనాడు రాష్ట్ర పర్యటన
Byreddy Siddharth Reddy Reaction on After Meets MP Mithun Reddy In Rajahmundry Central Jail 5
Video_icon

Byreddy: మీ యాక్షన్ కు మా రియాక్షన్... మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా
Advertisement
 