 దీపావళి కానుక.. బ్యాంకులు అదిరిపోయే ఆఫర్లు.. | highlighting Diwali 2025 bank offers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దీపావళి కానుక.. బ్యాంకులు అదిరిపోయే ఆఫర్లు..

Oct 20 2025 2:56 PM | Updated on Oct 20 2025 3:01 PM

highlighting Diwali 2025 bank offers

బ్యాంకులు తమ వినియోగదారులకు దీపావళి ధమాకా ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. అందులో కొత్తగా వస్తువులు కొనుగోలు చేసే వారి నుంచి పర్సనల్‌ లోన్లు తీసుకునే వారి వరకు బ్యాంకును అనుసరించి చాలా ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లు, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి. ఏయే బ్యాంకులు ఎలాంటి ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్

దేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకు అయిన HDFC బ్యాంక్ కార్డులు, రుణాలు, పేజాప్, ఈజీ ఈఎంఐల్లో 10,000 కంటే ఎక్కువ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. 9.99% వడ్డీ రేటుతో వ్యక్తిగత రుణాలు, 72 నెలల వరకు కాలపరిమితి, జీరో ఫోర్‌క్లోజర్ ఫీజు (రుణ మొత్తం రూ. 15 లక్షలకు పైన, కస్టమర్ సిబిల్ స్కోర్ 730 కంటే ఎక్కువ ఉంటే)ను ఆఫర్‌ చేస్తుంది. అక్టోబర్ చివరి వరకు 7.4% నుంచి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లను ప్రకటించింది.

ఈ సందర్భంగా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఎండీ & సీఈఓ శశిధర్ జగదీషన్ మాట్లాడుతూ..‘జీఎస్టీ, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. రుణ వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం’ అన్నారు.

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్

  • గృహ రుణాలు: ప్రత్యేక ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.5,000.

  • ఆటో రుణాలు: ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ.999.

  • క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లు: ఐఫోన్ 17 కొనుగోలుపై రూ.6,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్.

  • ఎల్‌జీ, హైయర్, పానాసోనిక్, బ్లూస్టార్, జేబీఎల్‌ వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ల వస్తువుల కొనుగోలుపై రూ.50,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, డిస్కౌంట్లు.

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా

  • గృహ రుణాలు: సున్నా ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో 7.45% నుంచి ప్రత్యేక వడ్డీ రేట్లు.

  • మహిళా రుణగ్రహీతలకు, జన్‌ జీ(2000 తర్వాత పుట్టినవారు), మిలీనియల్స్ (40 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు)కు వడ్డీ రేటులో రాయితీలు ఇస్తోంది.

ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్

  • గృహ, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాలు, ఆస్తిపై రుణాలు వంటి రుణ ఉత్పత్తులన్నింటిపై ప్రాసెసింగ్ ఫీజుపై 50% వరకు తగ్గింపు.

  • వ్యక్తిగత రుణాలు: 10.49% నుంచి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లు, రూ.50 లక్షల వరకు రుణ మొత్తాలు, 84 నెలల వరకు కాలపరిమితి ఆఫర్‌ చేస్తుంది.

  • దీర్ఘకాలిక గృహ రుణాలు: రూ.10 కోట్ల వరకు రుణ మొత్తాలకు రూ.10,000 ఫ్లాట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో పాటు పొడిగించిన కాలపరిమితులు, బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్లన్లు ఉంటాయి.

ఇదీ చదవండి: ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌.. డబ్బు మిగలాలంటే ఇలా చేయాల్సిందే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పింక్‌ బాల్‌ ఈవెంట్‌ : ష్యాషన్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేసిన తల్లీ కూతుళ్లు (ఫొటోలు)
photo 2

'దీపావళి' బ్లాస్ట్‌.. కొత్త సినిమా పోస్టర్‌లు చూసేయండి (ఫోటోలు)
photo 3

మీనాక్షి..మనసులో గుచ్చి..(ఫొటోలు)
photo 4

దీపావళి దివ్వెలు : అందమైన తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి సందడి.. బాణాసంచా దుకాణాల వద్ద ఫుల్‌ రష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rowdy Sheeter Riyaz Encounter 1
Video_icon

కానిస్టేబుల్ ను హత్య చేసిన రియాజ్.. 24 గంటల్లో ఎన్ కౌంటర్
YSRCP Chakravarthi Comments On TDP MLA Bode Prasad 2
Video_icon

రీల్స్ చేసుకో.. నీకు రాజకీయాలెందుకు?
Venkatesh And Trivikram Movie Title Fix 3
Video_icon

వెంకటేష్ త్రివిక్రమ్ టైటిల్ అదేనా..! ఫ్యాన్స్ కు పండగే
Chandrababu Govt Big Shock To AP Employees Over DA Arrears 4
Video_icon

ఉద్యోగులకు బాబు మస్కా
KSR Live Show Special Debate On Google Data Center 5
Video_icon

పవన్ శవ రాజకీయాలు..! బాబు ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు తుస్సు
Advertisement
 