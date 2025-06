ప్రస్తుతం జనరేటివ్‌ ఏఐ ట్రెండ్‌ కొనసాగుతోంది. రిస్పాన్సివ్‌ చాట్‌బాట్‌లపై ఎక్కువగా ఆధారపడేవారు అధికమవుతున్నారు. దాంతో జనరేటివ్‌ ఏఐ లేకుండా రోజు గడవని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓపెన్ఏఐకి చెందిన పాపులర్ ఏఐ చాట్‌బాట్‌ చాట్‌జీపీటీ సేవల్లో మంగళవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతరాయం ఏర్పడింది. దాంతో వినియోగదారులు ఈ సేవలను యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోయారు.

ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు పని చేస్తున్నట్లు ఓపెన్ఏఐ అధికారిక స్టేటస్ పేజీలో కంపెనీ వివరాలు వెల్లడించింది. అయితే సేవలు తిరిగి పునరుద్ధరించే వరకు చాట్‌జీపీటీ సర్వీసులో అంతరాయం యూజర్ల జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే దానిపై మీమ్స్, జోకులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. ఆఫీస్‌లో చాట్‌జీపీటీ పని చేయకపోవడంతో ఉద్యోగులు రిలాక్స్‌ అవుతున్నట్లు చేపేలా ఫొటోలు షేర్‌ చేస్తున్నారు.

Me and my co-workers in the office right now because ChatGPT is down pic.twitter.com/50FHYgeU1D — Yash. (@TheSDELad) June 10, 2025

Everyone running to twitter to check if chatgpt is down for anyone else #chatgpt #chatgptdown pic.twitter.com/n2oJlbex2n — Jeet (@JeetN25) June 10, 2025

This is how I feel when Chat GPT is down: #ChatGPT pic.twitter.com/Ne1pslXFk7 — Anusurya (@Anusuryatomar3) June 10, 2025

చాట్‌జీపీటీ సర్వీసుల్లో అంతరాయం ఏర్పడడంతో #chatgptdown హ్యాషట్యాగ్‌ వైరల్‌ అయింది. డైన్‌డిటెక్టర్‌ నివేదికల ప్రకారం యూజర్ల సమస్యల్లో 93 శాతం నేరుగా చాట్‌జీపీటీకి సంబంధించినవి. తక్కువ శాతం ఓపెన్ఏఐ యాప్, లాగిన్ సమస్యలకు సంబంధించినవి. నిన్న మధ్యాహ్నం 2.45 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ అంతరాయం మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. తర్వాత సమస్యను పరిష్కరించారు.