 జీఎస్‌టీ ఎఫెక్ట్: ఈ బైక్ ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయ్! | Bike Prices to Rise by up to ₹45,000 as GST on 350cc+ Motorcycles Jumps to 40% | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీఎస్‌టీ ఎఫెక్ట్: ఈ బైక్ ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయ్!

Aug 29 2025 2:41 PM | Updated on Aug 29 2025 2:54 PM

GST 2 0 May Hike Prices For Premium Bikes By Up To Rs 45000

పండుగ సీజన్‌లో వాహనాల ధరలు కొంత తగ్గుతాయి, అప్పుడు నచ్చిన బైక్ కొనుగోలు చేద్దామని కొంతమంది వేచి చూస్తుంటారు. కానీ వారి ఆశలన్నీ ఆవిరైపోయే సమయం వచ్చేసింది. ఎందుకంటే జీఎస్‌టీ పెరుగుదల కారణంగా.. బైక్ ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి.

ముఖ్యంగా 350సీసీ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్స్.. ఆన్ రోడ్ ధరలు ఇప్పుడు 30 శాతం లేదా.. అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాగా తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైకుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ఇప్పటి వరకు అన్ని మోటార్ సైకిల్స్ 28 శాతం జీఎస్‌టీ కింద ఉన్నాయి. అయితే 350 సీసీ బైకులకు 28 శాతం జీఎస్‌టీతో పాటు 3 శాతం సెస్సు కలుస్తుంది. అంటే వీటిపై జీఎస్‌టీ 31 శాతానికి చేరుతుంది. ఇక త్వరలో రాబోయే జీఎస్‌టీ 2.0 విధానంలో రెండు శ్లాబులు (5 శాతం, 18 శాతం) మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. మిగిలినవన్నీ రద్దు అవుతాయి. అయితే 40 శాతం జీఎస్‌టీ అనేది లగ్జరీ వాహనాలకు వర్తిస్తుంది.

ఇదీ చదవండి: ఈ కారుకు భారీ డిమాండ్: మూడు నిమిషాల్లో అన్నీ కొనేశారు

జీఎస్‌టీ ప్రభావం వల్ల.. బైక్ ధరలు రూ. 20,000 నుంచి రూ. 45,000 వరకు పెరుగుతాయి. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఇంటర్‌సెప్టర్ 650 ప్రస్తుత ఆన్ రోడ్ ధర రూ. 3.80 లక్షలు. జీఎస్‌టీ కారణంగా దీని ధర రూ. 4.13 లక్షలకు చేరుతుంది. అదే విధంగా కేటీఎం ధర కూడా రూ. 3.60 లక్షల నుంచి రూ. 3.19 లక్షలకు చేరుతుంది. ట్రయంఫ్, బజాజ్, ఏప్రిలియా, హార్లే డేవిడ్సన్ వంటి బైకుల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చూడముచ్చటగా హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 5

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vizianagaram Passengers Hits with Slippers in RTC Bus 1
Video_icon

Vizianagaram: ఓ వ్యక్తిపై చెప్పు తో దాడి చేసిన మహిళ ప్రయాణికురాలు
Trump Venezuela Oil War Updates 2
Video_icon

Oil War: టార్గెట్ చైనా..! ట్రంప్ దొంగాటా
Mirai Movie on Avengers Range 3
Video_icon

అవెంజర్స్ రేంజ్ లో మిరాయ్ మూవీ..?
Sankranthi 2026 Race Heats Up 4
Video_icon

సంక్రాంతి రేస్ లో ఇన్ని సినిమాలా..!
YSRCP Sambangi Venkata China Appala Naidu Fires On Baby Nayana 5
Video_icon

బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబినాయనపై చిన అప్పలనాయుడు ఫైర్
Advertisement
 