ఒక్క నెలలో విశ్వరూపం! బంగారం, వెండి షాకింగ్‌ ధరలు

బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్క నెలలోనే విశ్వరూపం చూపించాయి. రోజుల వ్యవధిలోనే అమాంతం పెరిగిపోయాయి. భారత్, బ్రెజిల్, రష్యా సహా పలు దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ ఆంక్షలు, ఉక్రెయిన్, గాజా స్ట్రిప్లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలతో సహా భౌగోళిక రాజకీయ ఆందోళనల మధ్య రిటైల్, ఫ్యూచర్స్ దేశీయ మార్కెట్లలో గత 30 రోజుల్లో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ .6,000 పైగా పెరిగాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో శుక్రవారం గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు రూ.1,07,740 వద్ద రికార్డు గరిష్టాన్ని తాకింది. ఆగస్టు 5న 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,00,076 నుంచి రూ.6,06,338కు పెరిగినట్లు ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీజేఏ) తెలిపింది. ఈ వారంలోనే 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,845 పెరగ్గా, ఆగస్టు 18 నుంచి (రూ.99,623) 10 గ్రాములకు రూ.6,715 పెరిగింది.
వెండి కూడా భారీగా..
ఇక వెండి ధరలు కూడా నెల రోజుల్లో భారీగా ఎగిశాయి. సెప్టెంబర్ 4న వెండి ధర కేజీకి రూ.1,23,207 వద్ద గరిష్టాన్ని తాకింది. ఆగస్టు 5న రూ.1,12,422గా ఉన్న కేజీ వెండి ధర నెల రోజుల్లో రూ.10,748 పెరిగి రూ.1,23,170కు (సెప్టెంబర్ 5 నాటికి) ఎగిసింది. ఈ వారం, వెండి ధర సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 1న రూ .1,22,800 నుండి రూ .370 పెరిగింది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు ఈ వారం సరికొత్త ఆల్ టైమ్ గరిష్టాలను తాకాయి
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ (ఐబిజెఎ) నివేదిక ప్రకారం సెప్టెంబర్ 4, సాయంత్రం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ .1,04,424 నుండి రూ .1,06,021 కు పెరిగింది. ఒక్క రోజులోనే రూ.1,597 పెరిగింది.