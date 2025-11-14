2025 గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ర్యాంకింగ్స్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక దళాల తాజా ర్యాంకింగ్స్ను గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ (Global Fire Power) వెల్లడించింది. ఈ ర్యాంకింగ్స్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ (USA) అగ్రస్థానంలో ఉండగా, భారత్ సైనిక బలం పరంగా ప్రపంచంలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
నివేదికల ప్రకారం గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ఈ సంవత్సరం 145 దేశాల సాయుధ దళాలను వారి వనరులు, యుద్ధ పరికరాల ఆధారంగా అంచనా వేసింది. దళాల బలం, ఆర్థిక స్థితి, వనరులతో సహా 60కి పైగా ప్రమాణాలను లెక్చించి, ఆయా దేశాల మిలిటరీలను పోల్చి ర్యాంకింగ్ను కేటాయించింది. ఈ ర్యాంకింగ్లో దేశాల అణు సామర్థ్యాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
టాప్ 10 అత్యంత శక్తివంతమైన మిలిటరీ దేశాలు
1. యునైటెడ్ స్టేట్స్ (USA)-1వ ర్యాంకు
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.0744
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యంగా ర్యాంక్ పొందింది. 2024 లో 873 బిలియన్ డాలర్లు దాటిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రక్షణ బడ్జెట్ను కలిగి ఉంది.
2. రష్యా-2వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.0788
విస్తారమైన అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉంది. విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, ట్యాంకుల పరంగా ఇది రెండో స్థానంలో ఉంది.
3. చైనా: 3వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.0788
పవర్ ఇండెక్స్లో రష్యాకు సమానంగా ఉంది.
4. భారతదేశం: 4వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1184
సైనిక బలం పరంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
5. దక్షిణ కొరియా: 5వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1656
6. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK): 6వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1785
7. ఫ్రాన్స్: 7వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1878
8. జపాన్: 8వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1839
9. టర్కీ: 9వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.1902
ఫ్రిగేట్ నౌకాదళాలు, హెలికాప్టర్లు, నావికాదళ కార్వెట్లు, జలాంతర్గాములు వంటివి అధికంగా ఉన్నాయి.
10. ఇటలీ: 10వ స్థానం
పవర్ ఇండెక్స్ స్కోరు: 0.2164
