మా దేశం వచ్చేయండి.. శాశ్వతంగా ఉండిపోండి!

Sep 7 2025 1:05 PM | Updated on Sep 7 2025 1:23 PM

This country is giving Indians opportunity of permanent residency for just Rs 27000

బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. దీని కోసం భారతీయులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని కింద ఆ దేశంలో శాశ్వతంగా నివసించడానికి, పనిచేయడానికి, చదువుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. బ్రెజిల్ లో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఈ పథకం మంచిదే అయినా అందుకు అవసరమైన కొన్ని అర్హతలు, నియమాలు ఉన్నాయి.

బ్రెజిల్ దాని అందం, గొప్ప సంస్కృతికి ప్రసిద్ది చెందింది, కానీ ఇప్పుడు ఈ దేశం విదేశాల్లో నివసించడానికి, పనిచేయడానికి, చదువుకోవడానికి ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపికగా మారింది. బ్రెజిల్ శాశ్వత నివాస కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది, దీని ధర భారతదేశంలో సుమారు రూ .27,000, భారతీయ పౌరులు కూడా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

శాశ్వత నివాసానికి మార్గాలు

బ్రెజిల్ లో శాశ్వత నివాసం పొందడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. అత్యంత సాధారణ మార్గం బ్రెజిల్లో వ్యాపారం లేదా స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం. ఇది కాకుండా, ఎవరైనా బ్రెజిల్లో ఉద్యోగం కలిగి ఉండి, ఉద్యోగంలో కొనసాగితే శాశ్వత నివాసాన్ని కూడా పొందవచ్చు. బ్రెజిల్ లో వివాహం ద్వారా లేదా పిల్లలను కనడం ద్వారా కూడా రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశం ఉంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత రెగ్యులర్ పెన్షన్ పొందితే కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొత్తంమీద, నెలకు సుమారు 2,000 అమెరికన్ డాలర్ల ఆదాయం ఉన్నవారు తాత్కాలిక నివాసానికి అర్హులు కావచ్చు, తరువాత దీనిని శాశ్వత నివాసంగా మార్చవచ్చు.

శాశ్వత నివాసానికి దరఖాస్తుదారు చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్పోర్ట్, పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్, లీగల్ ఎంట్రీ అండ్ స్టే రుజువు, ఉద్యోగం లేదా పెట్టుబడి పత్రాలు వంటి కొన్ని అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించాలి. అంతేకాకుండా, రెసిడెన్సీ హోదాను కొనసాగించడానికి వరుసగా రెండు సంవత్సరాలకు మించి బ్రెజిల్ వెలుపల ఉండకూడదు. బ్రెజిల్ లో నివసించడం ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రదేశాలలో జీవన వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.అలాగే, పన్ను రేట్లు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. జాబ్ మార్కెట్ చాలా పోటీగా ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది అక్కడ ప్రధాన భాష అయిన పోర్చుగీస్ పరిజ్ఞానం.

దరఖాస్తు ఫీజు రూ.27 వేల లోపే

దరఖాస్తు ప్రక్రియ చాలా సులభం. ముందుగా పెట్టుబడి లేదా ఉపాధిని బట్టి సంబంధిత వీసాకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో లేదా బ్రెజిల్ రాయబార కార్యాలయంలో దరఖాస్తు సమర్పించాలి. దరఖాస్తు ఫీజు 100 నుంచి 300 డాలర్ల వరకు ఉంటుంది. అంటే రూ.27 వేల లోపే. దరఖాస్తు ఆమోదించిన తర్వాత, దరఖాస్తుదారు బ్రెజిల్ ఫెడరల్ పోలీసుల నుండి శాశ్వత నివాస ఐడీ కార్డును అందుకుంటారు. మొత్తం ప్రక్రియకు 4-6 నెలలు పట్టవచ్చు.

