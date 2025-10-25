 ఇన్‌ఫ్రా కంపెనీలకు తక్షణమే బకాయిలు చెల్లించాలి | ASSOCHAM urged govt clear pending dues owed infrastructure firms under JJM | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇన్‌ఫ్రా కంపెనీలకు తక్షణమే బకాయిలు చెల్లించాలి

Oct 25 2025 8:34 AM | Updated on Oct 25 2025 8:34 AM

ASSOCHAM urged govt clear pending dues owed infrastructure firms under JJM

అసోచామ్‌ డిమాండ్‌ 

ప్రతిష్టాత్మక జల్‌ జీవన్‌ మిషన్‌ (జేజేఎం) కింద ఇన్‌ఫ్రా కంపెనీలకు బకాయిల చెల్లింపులను వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అసోచామ్‌ కోరింది. దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు పైపుల ద్వారా సురక్షిత తాగునీటి సదుపాయం కల్పించేందుకు ఉద్దేశించినదే జల్‌ జీవన్‌ మిషన్‌.

‘సర్టిఫైడ్‌ కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. 10–12 నెలల నుంచి బిల్లుల చెల్లింపులు అపరిష్కృతంగా ఉండడం ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం కింద పనులపై ప్రభావం చూపిస్తోంది’ అంటూ కేంద్ర జలశక్తి శాఖకు రాసిన లేఖలో అసోచామ్‌ పేర్కొంది. కేంద్రం తగినంత నిధులు కేటాయించినప్పటికీ యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్, మహారాష్ట్ర, అసోం, జమ్మూ కశ్మీర్‌ రాష్ట్రాల్లో కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపులు జరగలేదన్న విషయాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. వేలాది కోట్ల రూపాయిల బకాయిలు పేరుకుపోయినట్టు తెలిపింది.

2024–25 సంవత్సరానికి ఒక్క యూపీలోనే కాంట్రాక్టర్లకు రూ.11,000 చెల్లింపులు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్టు, జార్ఖండ్‌లో రూ.3,800 కోట్లు, ఒడిశాలో రూ.2,500 కోట్లు, పశ్చిమబెంగాల్‌లో రూ.5,000 కోట్లు, మహారాష్ట్రలో రూ.12,500 కోట్ల చొప్పున కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉందని పేర్కొంది. తీవ్ర జాప్యం కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో పనులు నిలిచిపోవడం లేదా నిదానించినట్టు తెలిపింది.

ఇదీ చదవండి: ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? ఉచితంగా రూ.7 లక్షలు బీమా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rain Leads To Floods In Hanmakonda Warangal And Mahabubabad 1
Video_icon

తుఫాన్ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వరంగల్
YSRCP Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To Pawan Kalyan 2
Video_icon

హ్యాట్సాఫ్ వంగా గీత.. పవన్ చేయాల్సిన పని చేస్తుంది కాకాణి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
YSRCP Kasu Mahesh Reddy Visits Flood Affected Areas in Piduguralla 3
Video_icon

Kasu Mahesh Reddy: ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి
Cyclone Montha Farmer Emotional On Lost His Crop 4
Video_icon

నోటికాడి ధాన్యం తడిసి ముద్దవటంతో బోరున ఏడ్చిన రైతు
YS Jagan To Hold Teleconference With YSRCP Leaders 5
Video_icon

Montha Cyclone: వైఎస్ జగన్ ఆదేశాలతో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న పార్టీ కేడర్
Advertisement
 