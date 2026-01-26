 ప్రజలకు వైఎస్‌ జగన్‌ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Extends Republic Day Wishes To Telugu People | Sakshi
ప్రజలకు వైఎస్‌ జగన్‌ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు

Jan 26 2026 9:35 AM | Updated on Jan 26 2026 10:47 AM

YS Jagan Extends Republic Day Wishes To Telugu People

సాక్షి, తాడేపల్లి: 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్బంగా తెలుగు ప్రజలకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. 

‘గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని ఘనంగా జరుపుకుందాం. ఐక్యత, అభివృద్ధికి ప్రేరణనిస్తూ జాతీయ జెండా ఎప్పుడూ ఎగురుతూ ఉండాలి. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. జై హింద్’ అని పేర్కొన్నారు. 

 

 

