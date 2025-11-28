 బడికెళ్లే వయసులో ప్రేమ! ఏంటి రా ఇది | School Students Missing From Krishna Lanka, Rescued By Police In Hyderabad After Love Fueled Escape | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బడికెళ్లే వయసులో ప్రేమ! ఏంటి రా ఇది

Nov 28 2025 1:03 PM | Updated on Nov 28 2025 1:34 PM

school students missing in krishna district

కృష్ణలంక(విజయవాడతూర్పు): వారిద్దరు మైనర్లు. ఒకే పాఠశాలలో బాలిక తొమ్మిదో తరగతి, బాలుడు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నారు. ప్రేమ అనే ఆకర్షణకు లోనైన ఆ ఇద్దరు కలసి కనిపించకుండా వెళ్లిపోయిన ఘటన కృష్ణలంక పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగింది. పోలీసుల కథనం మేరకు.. రాణిగారితోట, సిద్దెం కృష్ణారెడ్డి రోడ్డులోని ఒక ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో యూపీ కుటుంబానికి చెందిన బాలిక తొమ్మిదో తరగతి, రాణిగారితోటకు చెందిన బాలుడు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నారు. బుధవారం బాలుడి పుట్టినరోజు కావడంతో స్కూల్‌కు వెళ్లనని ఇంటిలో చెప్పి తండ్రి ఫోన్‌ తీసుకుని బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. స్కూల్‌కు వెళ్లి వస్తానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన బాలిక ఇంటి నుంచి బయలుదేరి స్కూల్‌కు వెళ్లకపోగా తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. 

వారి తల్లిదండ్రులు స్కూల్‌ సిబ్బందిని, చుట్టు          పక్కల, బంధువులను విచారించినా ఆచూకీ లభించలేదు.        వెంటనే పోలీస్‌స్టేషన్‌కు చేరుకుని తమ పిల్లలు కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరా పుటేజీ ఆధారంగా ఇద్దరు కలిసి బస్టాండ్‌కు చేరుకుని హైదరాబాద్‌ బస్సు ఎక్కినట్లు గుర్తించారు. ఫోన్‌ సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా హైదరాబాద్‌ పరిసరాల్లో ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకున్న సీఐ నాగరాజు తన సిబ్బంది అక్కడకు పంపి మైనర్లను పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చారు. వారికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి వారివారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలికాలంలో వేధించే గొంతు గరగర, దగ్గు తగ్గాలంటే..!
photo 2

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 3

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Change of Title for Jr NTR Prashanth Neels Dragon 1
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కోసం ప్రశాంత్ నీల్ ఫిక్స్ చేసిన టైటిల్..?
Man Dies By Suicide After Cheating By His Girlfriend 2
Video_icon

నిజామాబాద్ జిల్లా దొంచందా గ్రామంలో ప్రేమికుడు ఆత్మహత్య
Superstar Rajinikanth And Sai Pallavi Collaboration 3
Video_icon

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ చిత్రంలో సాయిపల్లవి..?
Student Union Protest Near Nara Lokesh House At Vijayawada 4
Video_icon

విజయవాడలో హైటెన్షన్.. పోలీసుల బారికేడ్లు తోసేసి లోకేష్ ఇంటి ముట్టడి!
Minister Gummadi Sandhya Rani PA Satish Victim Shocking Facts 5
Video_icon

మంత్రి సంధ్యారాణి PA బండారం మొత్తం బయటపెట్టిన బాధితురాలు
Advertisement
 