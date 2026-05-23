 AP: మరి కొద్ది సేపట్లో వర్షం?.. వాాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక | Rain forecast for several districts of Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AP: మరి కొద్ది సేపట్లో వర్షం?.. వాాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక

May 23 2026 4:41 PM | Updated on May 23 2026 4:44 PM

Rain forecast for several districts of Andhra Pradesh

సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీచేసింది.  రాగల మూడు గంటల్లో అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.  విజయనగరం జిల్లాలో సైతం అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

ప్రజలందరూ ఈ సూచనలను పాటించాలని తెలిపింది. 50 నుంచి 60కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉండడంతో చెట్లు, పోల్స్,హోర్డింగ్స్ క్రింద ఎట్టిపరిస్థితుల్లో నిలబడకూడదని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ  ప్రఖర్ జైన్ ఈ హెచ్చరికలను జారీ చేశారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 2

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
photo 4

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
How Vaibhav Sooryavanshi Calmed Down A Stressed Kumar Sangakkara 1
Video_icon

టెన్షన్ వద్దు.. నేనున్నాగా.. కోచ్ కే ధైర్యం చెప్పిన బుడ్డోడు

Janasena MLA Arava Sridhar Resigns To Assembly Whip Post 2
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ రాజీనామా..!
YSRCP Lella Appi Reddy Serious Comments On CM Chandrababu 3
Video_icon

విజయ్ ను చూసి నేర్చుకో... ఇంకెంతకాలం డబ్బా మాటలు చెప్తావ్?
Prof Ramachandraiah Sensational Comments On CM Chandrababu New House 4
Video_icon

ఎవడబ్బ సొమ్మని ఇల్లు కట్టుకున్నావ్..? అది రైతుల భూమి!
Chandrababu Conspiracies And Murder Allegations 5
Video_icon

చేతికి మట్టి అంటకుండా.. నరికి నరికి.. నారా వారి అసలు రంగు!
Advertisement
 