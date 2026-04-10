 AP: ఖాజీపేటలో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం | Kazipet Incident: Young Man Attacks Young Woman | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AP: ఖాజీపేటలో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం

Apr 10 2026 1:44 PM | Updated on Apr 10 2026 1:56 PM

Kazipet Incident: Young Man Attacks Young Woman

సాక్షి, వైఎస్సార్‌ జిల్లా: ఖాజీపేటలో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. యువతిని గొంతు కోసి చంపేశాడు. తనను పెళ్లి చేసుకోలేదని ఓ యువకుడు.. యువతి గొంతు కోశాడు. కడప రిమ్స్‌కు తరలిస్తుండగా చెన్నూరు వద్ద దారిలోనే యువతి ప్రాణాలు విడిచింది.

ఖాజీపేట అగ్రహారంలో కీర్తన(16) అనే విద్యార్థినిని ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో డిగ్రీ విద్యార్థి ఆవుల వెంకటేష్‌(19) పదునైన ఆయుధంతో ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఖాజీపేట మోడల్ స్కూల్‌లో కీర్తన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ప్రేమ వ్యవహారమే హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతామహాలక్ష్మిలా మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ.. వెరైటీగా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మిస్‌ తెలుగు యూఎస్‌ఏ విజేతగా భాగ్యనగరం బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుపతిలో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లగ్న పత్రిక వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
What is Iran's Strategy? 1
Video_icon

అగ్రరాజ్యానికి ఇరాన్ గట్టి సవాల్ ఇరాన్ వ్యూహం ఏంటీ..?
Jeevan Reddy to meet KCR 2
Video_icon

కేసీఆర్ తో భేటీ కానున్న జీవన్ రెడ్డి
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter to Sharmila Comments On YS Jagan 3
Video_icon

జగన్‌పై షర్మిల వ్యాఖ్యలు, రాచమల్లు అదిరిపోయే కౌంటర్
Youth Attack On Wine Shop In Warangal 4
Video_icon

వరంగల్ లో మందుబాబుల వీరంగం
Dacoit Movie Review 5
Video_icon

డెకాయిట్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ
Advertisement
 