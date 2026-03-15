 కృష్ణవేణి మరణం వెనుక దారుణాలు! | Kadapa Wife and Husband Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృష్ణవేణి మరణం వెనుక దారుణాలు!

Mar 15 2026 9:51 AM | Updated on Mar 15 2026 9:52 AM

ఇంట్లో రెండురోజులు మృతదేహాన్ని పెట్టుకున్న వైనం

ఉరికి వేలాడుతున్న తల్లిని పిల్లలకు చూపించిన శాడిస్టు భర్త

మృతురాలి సంబంధీకుల ఆరోపణలు

వైఎస్‌ఆర్ కడప జిల్లా: నందలూరు రైల్వేలోకోపైలెట్‌ శ్రీరామ్‌ శ్రీనివాస్‌ రెండో భార్య కృష్ణవేణి మరణం వెనుక అనేక దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కృష్ణవేణి ఆత్మహత్య చేసుకున్న రాత్రంతా మద్యం సేవించి ఇంటిలోనే ఉన్నట్లు, గురువారం అటు పోలీసులకు, ఇటు మృతురాలి కుటుంబసభ్యులకు తెలియజేశాడు.

శ్రీరామ్‌ శ్రీనివాస్‌ స్కూల్‌ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలకు అమ్మ చచ్చిపోయింది అని కిటికీలోంచి ఉరి వేసుకున్న కృష్ణవేణిని చూపించినట్లు తెలిసింది. అనంతరం పిల్లలకు భోజనాలు పెట్టి, తను మద్యం సేవించి, మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు ఇంట్లోనే పిల్లలతోనే భర్త ఉండిపోయారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కృష్ణవేణి వేధింపులకు గురిచేసి ఆమె మృతికి కారణమయ్యాడని బంధువులు ఆరోపించారు.పది సంవత్సరాల క్రితం ఆయన మొదటి భార్య బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. 

ఆరుసంవత్సరాల కిందట మృతురాలిని వివాహం చేసుకున్నాడు. కాగా శ్రీనివాస్‌ మరో అమ్మాయి ప్రేమలో పడి భార్యకు చిత్రహింసలు పెడుతున్నట్లు బంధువులు చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగా రెండోభార్యతో తరుచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. కాల్చి వాత పెడుతున్నట్లు, ఆ గాయాలను పుట్టింటి వారికి చూపించి బాధపడేదని బంధువులు చెబుతున్నారు. మృతురాలి వంటిపై గాయాలు కూడా ఉన్నట్లుగా సంబంధీకులు ఆరోపిస్తున్నారు. మృతురాలి సోదరుడు నాగరాజు మీడియా ఎదుట ఆరోపణలు చేస్తూ శ్రీరామ్‌ శ్రీనివాస్‌కు తగిన శిక్ష వేసి న్యాయం చేయాలని బంధువులు డిమాండ్‌ చేశారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పెళ్లి వేడుక సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 3

భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు సినిమాస్‌ ప్రత్యేకతలివే.. (ఫోటోలు)
photo 5

కూకట్‌పల్లిలో సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MP Putta Mahesh Kumar Yadav Arrested In Drugs Case 1
Video_icon

డ్రగ్స్ పార్టీలో పట్టుబడ్డ టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్ యాదవ్
Rain Alert for Telugu States Weather Updates 2
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాలకు రెయిన్ అలర్ట్ రేపటి నుండి భారీ వర్షాలు
Former Minister Buggana Gives Clarity on AP Debts 3
Video_icon

ఏపీ బడ్జెట్ లో చంద్రబాబు తప్పుడు లెక్కలు ఆధారాలతో బయటపెట్టిన బుగ్గన
Flight Ticket Price Hike Due Iran-Israel War 4
Video_icon

భారీగా పెరిగిన విమాన టికెట్ల ధరలు.. యుద్ధ ప్రభావం
Nara Lokesh Gitam University, URSA Land Scam 5
Video_icon

99 పైసలకి కాకపోతే ఊరికే ఇస్తా, నా ఇష్టం అంటున్న నారా లోకేష్
