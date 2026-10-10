మహిళా న్యాయవాదిపై జనసేన నేత లైంగిక దాడి

సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: చిత్తూరులో జనసేన పార్టీకి చెందిన ఓ న్యాయవాది, తనతో పనిచేసే ఓ జూనియర్ మహిళా న్యాయవాదిపై లైంగికదాడి చేసినట్లు శుక్రవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఇప్పటికే పెళ్లయిన అతను, తన భార్యతో విడిపోయి, పలు న్యాయపరమైన వివాదాలను ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఇలాంటి తరుణంలో పెళ్లికాని ఓ యువతిని నమ్మించి, చేరదీసి చంద్రగిరి సమీపంలో తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసినట్లు బాధిత మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే జరిగిన ఘటన చంద్రగిరిలో కావడంతో ఎఫ్ఐఆర్ వేయడానికి పోలీసులు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుచేసి, కేసును చంద్రగిరి స్టేషన్కు బదిలీ చేసే యోచనలో ఉన్నారు.