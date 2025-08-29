 విశాఖలో విద్యార్థి చేయి విరగ్గొట్టిన టీచర్‌ | Andhra Pradesh: Teacher breaks student arm over misbehavior | Sakshi
విశాఖలో విద్యార్థి చేయి విరగ్గొట్టిన టీచర్‌

Aug 29 2025 4:04 AM | Updated on Aug 29 2025 4:04 AM

Andhra Pradesh: Teacher breaks student arm over misbehavior

మధురవాడ (విశాఖ జిల్లా): మాట వినలేదని ఓ విద్యార్థి చేయిని టీచర్‌ విరగ్గొట్టిన ఘటన విశాఖలో ఆలస్యంగా వెలు­గులోకి వచ్చింది. మధురవాడ ఆదిత్యనగర్‌లో ఉన్న శ్రీ తనుష్‌ ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో మధురవాడకు చెందిన నరేష్‌ (13) ఎనిమిదో తరగతి చదువుతు­న్నాడు. మంగళవారం క్లాసులో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. దీంతో ఆగ్రహించిన సోషల్‌ టీచర్‌ మోహన్‌..కోపంతో నరేష్‌ను కొట్టి, షర్ట్‌ పట్టుకుని గట్టిగా తోశాడు. దీంతో బాధిత విద్యార్థి ఇనుప బెంచీపై పడడంతో చెయ్యి విరిగింది. అంతటితో ఆ టీచర్‌ ఆగకుండా.. అక్కడే మోకాళ్లపై నరేష్‌ను కూర్చోబెట్టి అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు.

ఇంటికి వెళ్లి విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రులకు జరిగిన విషయాన్ని చెప్పగా..వారు వైద్యం నిమిత్తం నరేష్‌ను నగరంలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. టీచర్‌ మోహన్‌ పరారీలో ఉన్నాడు. బుధవారం వినా­యక చవితి సందర్భంగా సెలవు కావ­డంతో, గురువారం పాఠశాలకు చేరుకున్న తండ్రి ఆదినారాయణ ఇతర కుటుంబ సభ్యులు స్కూల్‌ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. తమ బిడ్డకు న్యాయం చేయకపోతే ఊరుకు­నేది లేదంటూ నినదించారు. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్య వైఖరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల అసోసి­యే­షన్‌ ప్రతినిధులు స్కూల్‌ యాజమా­న్యానికి వంత పాడటం గమనార్హం. ఘటనా­స్థలికి మండల విద్యాశాఖ అధికారి అనురాధ, పీఎంపాలెం పోలీసుస్టేషన్‌ ఎస్‌ఐ సునీత చేరుకుని విచారణ చేట్టారు.

