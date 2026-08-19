 నిరోద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం టోకరా | Alliance government rules out unemployment allowance | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నిరోద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం టోకరా

Aug 19 2026 12:59 PM | Updated on Aug 19 2026 1:24 PM

Alliance government rules out unemployment allowance

సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీరని మోసం చేసింది. నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేయడం లేదని శాసనమండలిలో ఖరాఖండీగా తేల్చిచెప్పింది. మండలి సమావేశాల్లో నిరుద్యోగ భృతిపై కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించగా భృతి ఇచ్చేది లేదని తెలిపింది. అంతేకాకుండా అది ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారో అన్న విషయాలను సైతం కూటమిలో ప్రకటించలేదు. కాగా శాసనమండలిలో మూడోరోజు సమావేశాలు వాడివేడీగా జరిగాయి.

డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చకు పట్టుబడుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళనకు దిగారు. డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ ఎ‍న్నిక సమయంలోనూ సభలో కూటమి సభ్యులు సభను వీడారు. దీంతో కూటమి ఎమ్మెల్సీలు వ్యవహారిస్తున్న తీరుపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Mancha Nagamalleswari Warning To Atchannaidu 1
Video_icon

నోరు అదుపులో పెట్టుకో దద్దమ్మ... దమ్ముంటే లోకేష్ తో రాజీనామా చేయించు..
School Teachers Reaction On Roopa Reddy Incident 2
Video_icon

రూపారెడ్డి ఘటనపై టీచర్ల .. మాస్క్, గ్లాజ్ పెట్టుకుని.. షాకింగ్ రియాక్షన్..
Mind Blowing Mother And Son Crime Story At Bhoompally 3
Video_icon

మైండ్ బ్లోయింగ్ తల్లికొడుకుల క్రైమ్ కథ..
CM Vijay 100 Days Governance Special 4
Video_icon

100 రోజుల్లో సీఎంగా విజయ్ హిట్టా..? ఫట్టా..?
Occult Pooja At Swarnamukhi River In Tirupati 5
Video_icon

తిరుపతిలో తమిళనాడు వాసుల క్షుద్రపూజలు
Advertisement
 