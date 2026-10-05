యోగా జోనల్‌ పోటీలు ప్రారంభం

లక్ష్మణచాంద: సోన్ మండల కేంద్రంలోని అభ్యాస గురుకులంలో జోనల్ లెవెల్ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జోనల్ స్థాయి యోగా పోటీలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, కుమురంభీం జిల్లాల యోగ క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీలలో అండర్ 14, అండర్ 17 ట్రెడిషనల్, రితమిక్ సోలో, రితమిక్ డబుల్, ఆర్టిస్టిక్ సోలో, ఆర్టిస్టిక్ డబుల్ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు. ఎస్జీఎఫ్ సెక్రెటరీ రాథోడ్ లక్ష్మణ్, యోగా నేచురోపతి డాక్టర్ అన్నపూర్ణ, పీడీలు ఇమ్రాన్, దర్శనం దేవేందర్, త్రివేణి, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ప్రదీప్ కుమార్, యోగా కోచ్ ప్రదీప్, మల్లేశ్, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.