 విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు

Oct 4 2026 8:26 AM | Updated on Oct 4 2026 8:26 AM

ఆదిలాబాద్‌టౌన్‌: రిమ్స్‌లో పనిచేసే కార్మికులు, సిబ్బంది విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు చేపడుతామని రిమ్స్‌ డైరెక్టర్‌ జైసింగ్‌ రాథోడ్‌ అన్నారు. రిమ్స్‌ ఆడిటోరియంలో పారిశుద్ధ్య, పేషెంట్‌కేర్‌, సెక్యూరిటీగార్డులు, ఏజెన్సీల నిర్వాహకులతో కలెక్టర్‌ ఆదేశాల మేరకు శనివారం ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరికి కేటాయించిన విధులు వారే బాధ్యతతో నిర్వర్తించాలని ఆదేశించారు. ఇతర పనులు చేయవద్దని, సమయపాలన పాటించా లని సూచించారు. ప్రణామ్‌ యాప్‌ ద్వారా అ టెండెన్స్‌ ఉంటుందని ఎవరైనా గైర్హాజరైనట్ల యితే వేతనాల్లో కోత తప్పదన్నారు. రోగుల విషయంలో మర్యాదగా వ్యవహరించాలన్నా రు. పేషెంట్‌ కేర్‌లు రోగులను ఆయా వార్డుల కు స్ట్రెచర్‌పైనే తీసుకెళ్లాలన్నారు.రోగులబంధు వులు తరలించినట్లు తెలిస్తే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)
photo 3

'చంద్రయాన్' సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. టీమిండియాదే గోల్డ్ మెడల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Boyfriend Attack On Girlfriend In Vijayawada City 1
Video_icon

అనుమానంతో ప్రియురాలి గొంతు కోసి అతను కూడా..
Man Jumps From 43rd Floor In Supernova Highrise Apartments Noida 2
Video_icon

43వ అంతస్తు నుంచి వ్యక్తి జంప్.. బాడీ రెండు ముక్కలు
Sharp Fall In Gold Rates Today 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?
Jr NTR Serious On AI Morphing Video 4
Video_icon

చుట్టమల్లె పాట AI వీడియోపై జూ ఎన్టీఆర్ ఆగ్రహం
Prakash Raj Shocking Comments On CEC Gyanesh Kumar 5
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనం అయిపొయింది.. ఇప్పుడు CEC జ్ఞానేష్ నిమజ్జనం అవ్వాలి
Advertisement
 