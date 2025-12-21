 రోడ్డెక్కితే బాదుడే... ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల నెత్తిన వేల కోట్ల రూపాయల భారం | public In Andhra Pradesh Has Suffering Due To poor Road conditions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రోడ్డెక్కితే బాదుడే... ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల నెత్తిన వేల కోట్ల రూపాయల భారం

Dec 21 2025 7:04 AM | Updated on Dec 21 2025 7:08 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 