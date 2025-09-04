 ప్రియుడితో తిరుమల వెళ్లిన ప్రియాంక జైన్‌ (ఫోటోలు) | Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos | Sakshi
ప్రియుడితో తిరుమల వెళ్లిన ప్రియాంక జైన్‌ (ఫోటోలు)

Sep 4 2025 7:23 PM | Updated on Sep 4 2025 7:23 PM

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos1
1/14

బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ, నటి ప్రియాంక జైన్‌ తిరుమల వెళ్లింది. ప్రియుడు, నటుడు శివకుమార్‌తో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుంది. ఆ ఫోటోలు మీరూ చూసేయండి..

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos2
2/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos3
3/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos4
4/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos5
5/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos6
6/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos7
7/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos8
8/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos9
9/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos10
10/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos11
11/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos12
12/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos13
13/14

Bigg BOSS Fame Priyanka Jain And Shivakumar Visits Tirumala Photos14
14/14

# Tag
Bigg Boss Priyanka Jain shivakumar visits tirumala Photos
