 బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు) | The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

Jan 22 2026 1:01 PM | Updated on Jan 22 2026 1:09 PM

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)1
1/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)2
2/14

ఉప్పెన బ్యూటీ కృతీ శెట్టి గ్లామరస్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసింది.

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)3
3/14

వాటిలో బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమని మెరిసిపోతోంది.

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)4
4/14

ఆ పిక్స్‌ మీరూ చూసేయండి..

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)5
5/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)6
6/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)7
7/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)8
8/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)9
9/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)10
10/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)11
11/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)12
12/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)13
13/14

The actress krithi shetty is dazzling in a black and white dress (Photos)14
14/14

# Tag
Krithi Shetty Actress Gallery Black and White Dress beautiful Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 4

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ys Jagan SATIRICAL Comments On Chandrababu Commission in New Pattadar Passbooks 1
Video_icon

బాబు గారి విజన్ కలర్ మార్చడానికి 20 రూపాయల కమీషన్!
YS Jagan Satires On Chandrababu About Survey Stone 2
Video_icon

Survey Stone: 30 లక్షల మంది రైతులకు ఇదొక వరం..
Ys Jagan SATIRICAL Comments On Chandrababu And Pemmasani Chandrasekhar 3
Video_icon

Ys Jagan: పట్టాదారు పుస్తకాలపై QR కోడ్ ఆయనే తెచ్చాడంట!
Ys Jagan About Pattadar Passbooks Issue 4
Video_icon

Ys Jagan: ఎవరూ ట్యాంపరింగ్ చెయ్యలేని విధంగా QR కోడ్ ఇచ్చి....

Ys Jagan SLAMS Chandrababu And Yellow Media False News 5
Video_icon

రాక్షసుడు... ఎల్లో మీడియా వార్తలపై జగన్ ఫైర్
Advertisement