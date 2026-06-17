 హీరోయిన్ అంజలి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress Anjali Birthday Celebrations Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ అంజలి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jun 17 2026 7:58 PM | Updated on Jun 17 2026 8:00 PM

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తెలుగులో పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన అంజలి.. తనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన వాళ్లకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది. బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ ఫొటోలని పంచుకుంది.

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# Tag
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