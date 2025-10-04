 కాబోయే భార్యతో కలిసి హీరో విశాల్ ఆయుధపూజ (ఫొటోలు) | Actor Vishal Ayudha Pooja with His Finacee Sai Dhanshika, Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
కాబోయే భార్యతో కలిసి హీరో విశాల్ ఆయుధపూజ (ఫొటోలు)

Oct 4 2025 5:24 PM | Updated on Oct 4 2025 5:43 PM

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos1
1/6

తమిళ హీరో విశాల్, తనకు కాబోయే భార్య సాయిధన్సికతో కలిసి తన నిర్మాణ సంస్థకు చెందిన ఆఫీస్‌లో ఆయుధపూజ చేశాడు. సదరు ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos2
2/6

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos3
3/6

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos4
4/6

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos5
5/6

Actor Vishal Ayudha Pooja with his Finacee Photos6
6/6

Actor Vishal Pooja Photos
