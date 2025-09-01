 ‘మిస్‌ విశాఖ’గా డాక్టర్‌ సృజన (ఫొటోలు) | Dr Srujana Crowned In Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos Gallery Goes Viral | Sakshi
'మిస్‌ విశాఖ'గా డాక్టర్‌ సృజన (ఫొటోలు)

Sep 1 2025 7:57 AM | Updated on Sep 1 2025 9:05 AM

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos1
1/14

ఏయూక్యాంపస్‌: నగరంలోని యువతులు, తమ స్టైల్‌, గ్లామర్‌తో ర్యాంప్‌పై సందడి చేశారు. సరికొత్త డిజైనర్‌ వేర్‌ ధరించి, ఫ్యాషన్‌ ప్రపంచంలో తమదైన ముద్ర వేశారు.

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos2
2/14

ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన వారి అడుగులు, ఆకట్టుకునే భంగిమలు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. ప్రతి యువతి తనదైన స్టైల్‌తో ర్యాంప్‌పై తళుక్కున మెరిసింది.

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos3
3/14

ఆదివారం ఓ హోటల్‌లో ‘ఫరెవర్‌ మిస్‌ ఇండియా విశాఖపట్నం 2025’ పోటీలు నిర్వహించారు.

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos4
4/14

‘మిస్‌ విశాఖ’గా డాక్టర్‌ సృజనదేవి నిలిచారు.

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos5
5/14

ప్రముఖ ఫొటోగ్రాఫర్‌ బీకే అగర్వాల్‌ , కరణం రెడ్డి నరసింగరావు ఆమెకు అందాల పోటీ కిరీటాన్ని ప్రదానం చేశారు.

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos6
6/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos7
7/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos8
8/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos9
9/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos10
10/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos11
11/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos12
12/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos13
13/14

Forever Miss India Visakhapatnam 2025 Competitions Photos14
14/14

Miss India Visakhapatnam competitions photo gallery
Photos

